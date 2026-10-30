Cô gái SN 2003, vừa tốt nghiệp đại học tháng 6/2026 có thu nhập gần 600 tỷ/năm

Đó là Eileen Gu (Cốc Ái Lăng, sinh năm 2003) - nữ vận động viên trượt tuyết tự do người Mỹ gốc Trung Quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm sau những màn trình diễn ấn tượng tại Olympic mùa đông.

Ở tuổi 23, cô không chỉ sở hữu bộ sưu tập huy chương đáng nể mà còn là gương mặt quen thuộc trong ngành thời trang, quảng cáo quốc tế. Theo ước tính của Forbes, thu nhập của Eileen Gu trong năm 2025 đạt khoảng 23,1 triệu USD (Tương đương gần 600 tỷ đồng).

Eileen Gu

Tốt nghiệp Stanford ở tuổi 22, từng đạt 1.580/1.600 điểm SAT

Một trong những điều khiến Eileen Gu được chú ý là khả năng theo đuổi song song sự nghiệp thể thao và học tập. Tháng 6/2026, cô hoàn thành chương trình đại học tại Đại học Stanford (Mỹ), chuyên ngành Quan hệ quốc tế (International Relations).

Trước đó, Eileen Gu từng gây chú ý khi đạt 1.580/1.600 điểm trong kỳ thi SAT - bài thi chuẩn hóa thường được sử dụng trong tuyển sinh đại học tại Mỹ. Cô được nhận vào Stanford vào năm 2020, nhưng lựa chọn hoãn nhập học để tập trung chuẩn bị cho Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Đến mùa thu năm 2022, nữ vận động viên mới chính thức bắt đầu hành trình đại học.

Tháng 6/2026, cô hoàn thành chương trình đại học tại Đại học Stanford (Mỹ), chuyên ngành Quan hệ quốc tế (International Relations).

Trong thời gian học tại Stanford, cô vẫn duy trì lịch tập luyện và thi đấu quốc tế, đồng thời tham gia các chiến dịch quảng cáo, sự kiện thời trang. Việc phải cân bằng nhiều vai trò khiến hành trình đại học của cô không giống với phần đông sinh viên cùng trang lứa.

Đáng chú ý, thành tích của Eileen Gu không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn có dấu ấn lớn từ gia đình. Mẹ cô, bà Gu Yan, là người đã đồng hành cùng con gái từ những ngày đầu làm quen với môn trượt tuyết. Là một người mẹ đơn thân, bà từng đều đặn lái xe hơn bốn tiếng từ San Francisco đến Lake Tahoe để Eileen có điều kiện tập luyện.

Theo những chia sẻ được truyền thông đăng tải, bà Gu Yan chú trọng khuyến khích con tự do sáng tạo, ghi nhận sự nỗ lực thay vì chỉ khen ngợi sự thông minh hay đặt nặng thành tích. Bà cũng quan tâm đến giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi của con, cho rằng trẻ cần đủ năng lượng để học tập, vận động và khám phá những điều mình yêu thích.

Bên cạnh mẹ, bà ngoại Feng Guozhen cũng là người có ảnh hưởng sâu sắc đến Eileen Gu. Trong thời gian thi đấu tại Olympic mùa đông Milano Cortina 2026, nữ vận động viên nhận tin bà ngoại qua đời. Cô từng chia sẻ rằng bà và mẹ là hai người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời mình. Tên đệm Feng trong tên đầy đủ Eileen Feng Gu cũng được đặt theo tên bà ngoại.

Eileen Gu và mẹ.

Kiếm gần 600 tỷ đồng mỗi năm, tiền quảng cáo mới là nguồn thu chính

Nếu thành tích thể thao giúp Eileen Gu được biết đến rộng rãi, thì sức hút thương mại đã đưa cô trở thành một trong những nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, Eileen Gu có thu nhập ước tính 23,1 triệu USD trong năm 2025 (khoảng 600 tỷ đồng). Đây là số liệu ước tính cho một năm, không phải tổng tài sản mà cô đang sở hữu.

Eileen Gu là nữ vận động viên nổi tiếng.

Điều đáng chú ý là phần lớn thu nhập của nữ vận động viên đến từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ và hoạt động thương mại, thay vì tiền thưởng trên đường đua. Các thương hiệu được Forbes liệt kê trong danh mục đối tác của cô gồm Anta, Bosideng, IWC Schaffhausen, Red Bull và TCL. Cô cũng hợp tác với Porsche cùng nhiều nhãn hàng trong các lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh thể thao, người đẹp này còn phát triển sự nghiệp người mẫu thông qua IMG Models, xuất hiện tại các sự kiện thời trang và gắn tên tuổi với những thương hiệu cao cấp. Cô từng tham gia các hoạt động liên quan đến Louis Vuitton, Victoria’s Secret và nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm quốc tế.

Trong khi đó, tiền thưởng từ các giải đấu chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập.

Các nguồn thu nhập của cô đến từ các hợp đồng quảng cáo, làm mẫu ảnh.

Tuy nhiên, con số 23,1 triệu USD cần được hiểu là mức thu nhập ước tính theo phương pháp thống kê của Forbes, không đồng nghĩa với số tiền thực nhận sau thuế, chi phí quản lý hay các khoản chi khác. Thu nhập từng năm cũng có thể thay đổi theo thành tích thi đấu và giá trị hợp đồng thương hiệu.

Năm 2026 tiếp tục là một năm đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ vận động viên này. Tại Olympic mùa đông Milano Cortina ở Italy, cô giành một huy chương vàng và hai huy chương bạc, nâng tổng thành tích qua hai kỳ Olympic lên sáu huy chương. Với kết quả này, cô trở thành một trong những vận động viên trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử Olympic.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học vào tháng 6, Eileen Gu tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động thể thao, thời trang và giao lưu quốc tế. Tháng 10/2026, cô tham dự sự kiện Vogue Forces of Fashion tại Tô Châu, Trung Quốc, bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng trong ngành thời trang. Cô cũng dành thời gian tham quan các địa điểm văn hóa tại thành phố này.

Lịch trình ấy phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của Eileen Gu không chỉ xoay quanh các giải đấu. Cô đang duy trì sự nghiệp thể thao đỉnh cao, đồng thời phát triển hình ảnh cá nhân trong lĩnh vực thời trang và thương mại. Dù vậy, trượt tuyết vẫn là nền tảng quan trọng tạo nên danh tiếng của nữ vận động viên sinh năm 2003.

Ảnh: IGNV.