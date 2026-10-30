Lời khuyên cho tất cả người dân đang lắp camera tại nhà

Chọn vị trí lắp đặt phù hợp

Camera nên được hướng vào khu vực thuộc quyền quản lý của gia đình như cổng, sân, cửa ra vào hoặc hành lang riêng. Không nên tùy tiện hướng ống kính sang cửa sổ, ban công, phòng ngủ hay khu vực sinh hoạt riêng của nhà hàng xóm.

Nếu camera đặt ở cổng hoặc trước nhà và có thể ghi lại một phần vỉa hè, đường đi chung, gia chủ nên điều chỉnh góc quay phù hợp, tránh thu thập hình ảnh vượt quá nhu cầu bảo đảm an ninh.

Thông báo khi có hoạt động ghi hình

Với những gia đình kết hợp kinh doanh tại nhà như mở cửa hàng, quán ăn hoặc cơ sở dịch vụ, việc lắp camera tại khu vực khách hàng thường xuyên ra vào cần đi kèm thông báo rõ ràng.

Gia chủ có thể đặt biển cảnh báo tại vị trí dễ quan sát để khách biết khu vực đang được ghi hình. Điều này giúp mọi người chủ động hơn khi xuất hiện trong phạm vi camera và thể hiện sự tôn trọng quyền riêng tư.

Không tùy tiện đăng tải hình ảnh từ camera lên mạng

Một thói quen khá phổ biến là trích xuất video từ camera rồi đăng lên mạng xã hội để tìm người làm mất đồ, cảnh báo trộm cắp hoặc phản ánh hành vi của người khác.

Tuy nhiên, hình ảnh và giọng nói có thể chứa dữ liệu cá nhân. Trước khi chia sẻ, các gia đình cần cân nhắc việc video có làm lộ khuôn mặt, danh tính, địa chỉ hoặc thông tin riêng tư của người xuất hiện hay không.

Nếu camera ghi lại sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên lưu giữ dữ liệu và cung cấp cho cơ quan chức năng thay vì tự ý phát tán video.

Ảnh minh họa

Chỉ sử dụng hình ảnh đúng mục đích

Camera được lắp đặt để bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh không nên bị sử dụng tùy tiện cho những mục đích khác.

Các gia đình không nên tự ý khai thác hình ảnh thu được để quảng cáo, kinh doanh, theo dõi hoặc lập hồ sơ về người khác khi chưa có căn cứ và sự đồng ý hợp pháp. Cần sử dụng dữ liệu đúng mục đích, đồng thời tôn trọng quyền và lợi ích của những người xuất hiện trong video.

Đặt mật khẩu riêng, bảo vệ tài khoản camera

Camera gia đình có thể trở thành mục tiêu bị truy cập trái phép nếu người dùng đặt mật khẩu yếu hoặc sử dụng tài khoản không an toàn.

Các gia đình nên đổi mật khẩu mặc định ngay sau khi lắp đặt, sử dụng mật khẩu khó đoán và bật xác thực nhiều lớp nếu thiết bị hỗ trợ. Không nên chia sẻ tài khoản quản trị camera cho quá nhiều người hoặc gửi thông tin đăng nhập qua các kênh không bảo mật.

Bên cạnh đó, cần cập nhật phần mềm, ứng dụng và thiết bị định kỳ; kiểm tra danh sách thiết bị đang đăng nhập để phát hiện những truy cập bất thường.

Không lưu trữ video lâu hơn mức cần thiết

Nhiều gia đình có thói quen lưu video camera trong thời gian dài để phòng khi cần xem lại. Tuy nhiên, việc lưu trữ quá nhiều dữ liệu cũng làm tăng nguy cơ hình ảnh riêng tư bị rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích.

Gia chủ nên cân nhắc thời gian lưu video phù hợp với nhu cầu bảo vệ an ninh, thường xuyên kiểm tra dữ liệu và xóa những nội dung không còn cần thiết. Với các đoạn ghi hình có sự cố, có thể lưu riêng để phục vụ việc xác minh hoặc cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần.