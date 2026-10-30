Chồng tỷ phú qua đời để lại 10.000 tỷ đồng, 3 người vợ, 8 người con tranh quyền thừa kế suốt 15 năm

Năm 2005, Lim Por-yen, một trong những tỷ phú có tiếng trong giới kinh doanh ở Hong Kong (Trung Quốc), qua đời. Ở thời điểm đó, khối tài sản ông để lại ước tính lên tới 2,9 tỷ HDK (khoảng 10.000 tỷ đồng). Chính số tiền khổng lồ này đã đẩy người thân của vị tỷ phú quá cố rơi vào cảnh kiện tụng, tranh giành quyền thừa kế suốt hơn 1 thập kỷ.

Tỷ phú 3 đời vợ

Lim Por-yen sinh năm 1914, là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, bất động sản và giải trí. Ông sáng lập Lai Sun Group, tập đoàn sau này phát triển thành một đế chế kinh doanh với nhiều công ty thành viên, đồng thời từng giữ vị trí chủ tịch đài truyền hình Asia Television (ATV). Trong nhiều thập kỷ gây dựng sự nghiệp, ông tích lũy được khối tài sản lớn và có ảnh hưởng đáng kể trong giới kinh doanh Hong Kong (Trung Quốc).

Đời sống riêng tư của vị tỷ phú cũng khá phức tạp. Ông có 3 đời vợ: Người thứ nhất là Lai Yuen-fong, người thứ hai U Po-chu và người thứ ba Koo Siu-ying. Với mỗi người vợ, tỷ phú quá cố đều có các con riêng, điều này tạo ra nhiều nhánh thừa kế khác nhau. Theo thông tin được công bố, vị tỷ phú quá cố có 7 người con ruột và 1 người con nuôi.

Tỷ phú quá cố Lim Por-yen

Trong số các người con của ông, Peter Lam Kin-ngok, con trai của người vợ thứ hai, là một nhân vật có vị thế đáng chú ý trong đế chế kinh doanh của gia đình. Peter Lam Kin-ngok hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Du lịch Hong Kong (Trung QUốc) và đứng đầu một số doanh nghiệp thuộc Lai Sun Group.

Sau khi qua đời vào tháng 2/2025 ở tuổi 90, khối di sản của Lim Por-yen trở thành nguyên nhân khiến 3 người vợ và các con của ông nảy sinh mâu thuẫn. Koo Siu-ying và con gái Pearl Ling Meng-chu (còn được biết đến với tên Pearl Lam), cho rằng giá trị thực tế của khối tài sản có thể lớn hơn rất nhiều lần so với con số được trình bày trước tòa.

Mâu thuẫn trở nên gay gắt xoay quanh hai bản di chúc được lập vào năm 1973 và tháng 12/2004. Theo bản di chúc năm 2004, phần lớn tài sản của Lim Por-yen được để lại cho người vợ cả và người vợ thứ 2 cùng các con là U Po-chu, Peter Lam Kin-ngok, người con nuôi Matthew Lam Kin-hong và Lam Kin-ming. Trong khi đó, người vợ thứ 3 là Koo Siu-ying và hai người con Pearl Ling Meng-chu và Eric Ling Wai-kwan, lại không có tên trong di chúc thừa kế.

Không chấp nhận việc bị gạt khỏi quyền thừa kế, Koo Siu-ying và con gái đã phản đối tính hợp lệ của bản di chúc năm 2004. Hai người cho rằng bản di chúc được lập trước khi Lim Por-yen qua đời không phản ánh đúng nguyện ước cuối cùng của ông.

Cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế kéo dài 15 năm

Vụ kiện chính thức đầu tiên được truyền thông đưa tin vào năm 2011, khi những người thực thi di chúc yêu cầu tòa án công nhận văn bản năm 2004, trong khi người vợ 3 là Koo Siu-ying và con gái Pearl Ling lại cố gắng tìm cách bảo vệ quyền lợi thừa kế của mình.

Một trong những nút thắt quan trọng nhất của vụ việc nằm ở tình trạng sức khỏe và khả năng nhận thức của vị tỷ phú vào thời điểm lập di chúc. Theo hồ sơ y tế được xem xét tại tòa, Lim Por-yen đã bị chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ ở mức độ trung bình trước khi qua đời. Sức khỏe của ông được cho là suy giảm rõ rệt từ giữa năm 2004, ảnh hưởng đến khả năng hiểu và đánh giá những quyết định phức tạp.

Người vợ thứ 3 của tỷ phú quá cố ngồi xe lăn đến tòa

Sau phiên xét xử kéo dài 23 ngày trong năm 2024, Tòa án Cấp cao Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra phán quyết vào tháng 4/2025, tuyên bố bản di chúc năm 2004 không có hiệu lực. Thẩm phán nhận định Lim Por-yen không còn đủ năng lực nhận thức cần thiết để lập một bản di chúc mới nhằm thay thế văn bản năm 1973. Tòa cũng cho rằng có nhiều tình tiết đáng ngờ trong quá trình ký kết, đồng thời kết luận bản di chúc năm 2004 thực chất là kết quả của những cuộc thương lượng giữa các bên thụ hưởng, chứ không phải quyết định được chính ông Lim đưa ra và hiểu rõ.

Theo đó, bản di chúc năm 1973 được công nhận là văn bản hợp lệ thể hiện ý chí cuối cùng của vị tỷ phú. Nội dung di chúc chia tài sản thành 12 phần, phân bổ cho 2 người vợ đầu và những người con với tỷ lệ khác nhau. Trong đó, Lam Kin-yue, con trai của người vợ thứ hai, được xác định là một trong những người nhận phần thừa kế lớn nhất. Phán quyết này mở ra cơ hội để người vợ thứ ba và con gái, vốn bị loại khỏi bản di chúc năm 2004, được hưởng một phần di sản.

Tuy nhiên, người vợ 3 là Koo Siu-ying và con gái vẫn chưa hài lòng với tuyên bố cuối cùng của tòa. Cuối tháng 4/2025, hai mẹ con tiếp tục đặt câu hỏi về giá trị thực sự của khối tài sản. Họ cho rằng con số 2,9 tỷ HKD (gần 10.000 tỷ đồng) được trình bày trước tòa có thể thấp hơn đáng kể so với tổng tài sản mà Lim Por-yen sở hữu. Hai người cũng đề cập đến những khoản tài sản được cho là đã chuyển đi trong tháng cuối đời của ông mà không có sự đồng ý của chính chủ.

Đến tháng 8/2026, South China Morning Post đưa tin cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 15 năm vẫn chưa đi đến hồi kết. Pearl Ling - Con gái của vị tỷ phú quá cố với người vợ thứ 3, cho biết cô đang xem xét mọi phương án pháp lý và chưa loại trừ khả năng tiếp tục hành động để bảo vệ quyền lợi.

Sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày Lim Por-yen qua đời, khối tài sản gần 10.000 tỷ đồng vẫn là tâm điểm của những tranh chấp giữa các bà vợ và những người con. Dù phán quyết vào tháng 4/2025 đã xác định bản di chúc hợp lệ, việc phân chia và xác định đầy đủ giá trị di sản vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

(Nguồn: SCMP, DimSum Daily)