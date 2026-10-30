Người phụ nữ chuyển khoản nhầm 77 triệu đồng, người nhận không trả lại mà còn tuyên bố: "Tôi chưa từng nhận được tiền của chị"

Tháng 7/2024, chị Ngô (tên nhân vật đã được thay đổi) ở Trung Quốc nhờ em rể chuyển khoản 20.000 NDT cho một người bạn để trả nợ. Những mãi đến tháng 12/2024, chị Ngô mới được bạn thông báo rằng chưa nhận được tiền. Lúc này, chị mới nhờ em rể kiểm tra lại giao dịch chuyển khoản và phát hiện đã chuyển nhầm.

Hóa ra khi chuyển khoản, em rể chị Ngô đã thao tác nhầm, khiến số tiền được chuyển đến tài khoản của một người khác có cùng họ tên với người nhận nhưng khác 3 chữ số cuối là “919”. Do Alipay ẩn một phần thông tin tài khoản để bảo vệ quyền riêng tư, cả hai không nhận ra sai sót.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Ngô đã liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Alipay để nhờ hỗ trợ. Nền tảng này nhiều lần liên lạc với người nhận tiền họ Lý, nhằm hòa giải và đề nghị hoàn trả khoản tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, đối phương không đồng ý trả lại tiền và liên tục né tránh trao đổi.

Tháng 1/2025, chị Ngô cùng em rể quyết định khởi kiện người này ra tòa. Tại phiên xét xử diễn ra vào tháng 6 cùng năm, ông Lý bị phát hiện đã xóa lịch sử nhận tiền trên Alipay, đồng thời phủ nhận việc từng nhận khoản tiền 20.000 NDT.

Ngày 28/7/2026, tòa án địa phương ban hành bản án dân sự, xác định ông Lý đã nhận được khoản lợi ích không có căn cứ pháp luật. Do đó, người chuyển tiền là chị Ngô có quyền yêu cầu ông Lý hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tòa tuyên ông Lý phải trả lại 20.000 NDT trong vòng 10 ngày, đồng thời thanh toán khoản lãi tương ứng với thiệt hại phát sinh.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của chị Ngô, đến ngày 29/7/2025, chị vẫn chưa nhận lại được tiền. Chị cho biết nếu người nhận không thực hiện nghĩa vụ trong thời hạn 10 ngày, chị sẽ đề nghị cơ quan chức năng Trung Quốc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Ảnh minh họa: Internet

Một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Theo đó vào ngày 25/7/2025 , một phụ nữ họ Hứa chuyển 12.000 NDT (hơn 46 triệu đồng) qua Alipay cho bạn bè. Khi tìm kiếm tên người nhận, chị nhập “Lưu” và hệ thống hiển thị một tài khoản có cùng họ tên với người bạn cần chuyển tiền. Không kiểm tra kỹ thông tin, chị Hứa đã thực hiện giao dịch.

Chỉ khi người bạn xác nhận chưa nhận được tiền, người phụ nữ này mới phát hiện khoản chuyển 12.000 NDT đã đến tay một người xa lạ. Ngay sau đó, chị Hứa đã liên hệ và đề nghị người này hoàn trả số tiền. Ban đầu, người nhận đồng ý kết bạn trên Alipay nhưng đến ngày 27/7, họ lại chặn liên lạc.

Sau đó, với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương và nền tảng thanh toán, chị Hứa mới kết nối lại được với người này. Theo bộ phận chăm sóc khách hàng Alipay, người nhận cho biết cần thêm thời gian kiểm tra các khoản thu chi trong tài khoản. Nền tảng cũng đề nghị người này tiếp tục trao đổi với chị Hứa để tìm cách giải quyết.

Theo luật sư Tiêu Thánh Thành, căn cứ Điều 67 và Điều 70 Luật Tố tụng dân sự Trung Quốc, tòa án có quyền yêu cầu các nền tảng thanh toán phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra và xét xử. Trong khi đó, Điều 31 Luật Thương mại điện tử Trung Quốc quy định các nền tảng phải lưu trữ thông tin giao dịch của người dùng để phục vụ việc truy xuất khi cần thiết.

Người bị chuyển nhầm tiền có thể đề nghị tòa án cấp lệnh điều tra để yêu cầu nền tảng cung cấp lịch sử giao dịch, thông tin xác thực danh tính của chủ tài khoản và các dữ liệu liên quan.

Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy thanh toán điện tử tuy nhanh chóng, tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Chỉ một sai sót khi nhập tên hoặc lựa chọn tài khoản người nhận cũng có thể khiến người chuyển tiền mất nhiều thời gian, công sức để thu hồi tài sản. Vì vậy, người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận giao dịch, đồng thời lưu giữ chứng từ để làm căn cứ xử lý nếu xảy ra nhầm lẫn.

(Theo Tân Hoa Xã)