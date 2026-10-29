"Đầu lâu xương chéo là biểu tượng chỉ chất gì?" - Câu hỏi Ai Là Triệu Phú khiến cô giáo Khoa học cũng bó tay

Ai Là Triệu Phú vốn là phiên bản Việt Nam của gameshow Who Wants to Be a Millionaire? nổi tiếng thế giới. Bản gốc lên sóng từ năm 1998 trên kênh ITV của Anh. Từ năm 2018, MC dẫn dắt phiên bản này là Jeremy Clarkson, người thay thế Chris Tarrant. Giống như ở Việt Nam, người chơi phiên bản gốc cũng phải vượt qua những câu hỏi có độ khó tăng dần và có các quyền trợ giúp khác nhau.

Trong một số phát sóng vào tháng 9/2020, một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản đã khiến khán giả sững sờ. Người chơi là cô Pat Lucas, giáo viên Khoa học đã nghỉ hưu, đến từ Lincoln (Anh). Cô vượt qua 5 câu hỏi đầu một cách tự tin và giữ được mốc an toàn đầu tiên là 1.000 bảng (khoảng 34,4 triệu đồng).

Đến câu hỏi trị giá 2.000 bảng (khoảng 68,8 triệu đồng), MC Jeremy Clarkson đưa ra câu hỏi có nội dung: "A skull and crossbones on a yellow background is a warning symbol that specifically indicates a material is what?" (tạm dịch: Biểu tượng đầu lâu và xương chéo trên nền màu vàng là ký hiệu cảnh báo cho biết một chất cụ thể là gì?). Bốn đáp án gồm A. Toxic (độc), B. Corrosive (ăn mòn), C. Hazardous to the environment (nguy hại cho môi trường) và D. Flammable (dễ cháy).

Cô Pat Lucas trước câu hỏi về biểu tượng đầu lâu xương chéo trong Who Wants to Be a Millionaire? của đài ITV (Ảnh: ITV)

Nhiều khán giả đã khá bất ngờ khi thấy cô Pat phải dùng quyền 50:50 cho câu hỏi này. Sau khi hai đáp án B và D bị loại, còn lại đáp án A và C. Cô chọn đáp án C. Rất tiếc, đó không phải đáp án đúng. Đáp án chính xác là A. Toxic (độc).

MC Jeremy Clarkson cũng không giấu được vẻ tiếc nuối khi báo tin không vui này bởi lẽ ông những tưởng, cô Pat với tư cách một giáo viên Khoa học đáng ra sẽ vượt qua câu hỏi này một cách dễ dàng. Dù để lỡ cơ hội đi tiếp, cô Pat không bị mất thêm tiền thưởng. Câu hỏi này nằm ngay sau mốc an toàn đầu tiên, nên cô vẫn ra về với 1.000 bảng đã đạt được trước đó.

Dù đã phải dùng đến quyền trợ giúp 50:50 nhưng cuối cùng cô giáo Khoa học này vẫn không đưa ra được đáp án chính xác (Ảnh: ITV)

Vào thời điểm chương trình lên sóng, phần thi của cô Pat đã gây ra không ít tranh cãi trên MXH. Nhiều khán giả Anh bày tỏ sự thất vọng, thậm chí không tin nổi một giáo viên Khoa học lại nhầm lẫn ở kiến thức tưởng chừng rất đơn giản này. Theo họ, đây là biểu tượng quen thuộc đến mức người không mặn mà với môn Hóa học cũng có thể nhận ra. Điều khiến họ càng khó hiểu là cô đã dùng quyền 50:50, chỉ còn hai đáp án mà vẫn chọn sai. Không ít ý kiến còn cho rằng việc nhận biết ký hiệu cảnh báo hóa chất là kiến thức cần thiết, vì nó liên quan trực tiếp đến an toàn trong đời sống và công việc.

Thực tế, biểu tượng đầu lâu và xương chéo là ký hiệu cảnh báo độc tính cấp. Nó được dùng cho những chất có thể gây tử vong hoặc nhiễm độc nghiêm trọng nếu nuốt phải, hít phải hoặc tiếp xúc, dù chỉ với lượng nhỏ. Đây là một trong những cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống ký hiệu hóa chất được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Biểu tượng đầu lâu và xương chéo là ký hiệu cảnh báo chất độc (Ảnh: CLP Hazard Pict)

Các đáp án còn lại đều có ký hiệu riêng. Ký hiệu nguy hại cho môi trường có hình một cái cây trụi lá và một con cá chết, dùng cho các chất độc với sinh vật dưới nước. Ký hiệu ăn mòn có hình chất lỏng đổ lên bàn tay và mặt kim loại. Ký hiệu dễ cháy là một ngọn lửa. Có lẽ chính vì có nhiều biểu tượng cảnh báo giống nhau về mức độ nguy hiểm nên áp lực trên ghế nóng dễ khiến người chơi nhầm lẫn, dù là giáo viên Khoa học.