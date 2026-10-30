Cựu CEO sở hữu hơn 3 triệu tỷ đồng kể trải nghiệm choáng ngợp trong tù, cuộc sống hiện tại "giản dị" khó tin

Rạng sáng ngày 30/10, thông tin sàn Binance bị hacker tấn công khiến cộng đồng mạng nói chung, và đặc biệt là dân đầu tư tài sản số nói riêng, “được” một phen điêu đứng. Đến thời điểm hiện tại, thông báo mới nhất từ Binance cho biết: Tất cả các hoạt động nạp và rút tiền đã bị tạm dừng, trong khi đội ngũ tiến hành kiểm tra bảo mật, phong tỏa các khoản tiền và phối hợp với cơ quan chức năng.

Thông báo mới nhất của Binance về vụ việc bị hacker tấn công

Trong bối cảnh này, những thông tin liên quan đến Changpeng Zhao - Nhà sáng lập kiêm cựu CEO Binance, cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Theo Forbes, tính đến ngày 29/10/2026, Changpeng Zhao (CZ) sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 114,6 tỷ USD (khoảng 3,01 triệu tỷ đồng).

Tỷ phú từng bị kết án 4 tháng tù giam

Tháng 5/2024, Changpeng Zhao bị tuyên án 4 tháng tù giam và chính thức thụ án tù tại Mỹ từ giữa năm 2024. Đến 28/09/2024, cựu CEO Binance chính thức mãn hạn tù và trở lại cuộc sống tự do.

Tháng 5/2025, trong cuộc phỏng vấn với Rug Radio, Changpeng Zhao đã thẳng thắn chia sẻ về trải nghiệm ở tù bằng 3 từ: “Không thú vị”. Ông thừa nhận bản thân không muốn bất kỳ ai phải trải qua hoàn cảnh tương tự.

Changpeng Zhao

Được biết, Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù sau khi nhận trách nhiệm về việc Binance không duy trì được chương trình kiểm soát chống rửa tiền hiệu quả. Ông đồng thời phải rời vị trí CEO, nộp phạt 50 triệu USD (khoảng 1.315 tỷ đồng). Binance cũng phải thanh toán khoản phạt 4,3 tỷ USD (khoảng 113.090 tỷ đồng) trong thỏa thuận với giới chức Mỹ.

Nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào trại giam, Changpeng Zhao kể rằng ông bị choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh. Những người đàn ông có hình xăm trên mặt và đầu, thân hình to lớn liên tục nói chuyện, bầu không khí đó khiến ông cảm thấy bất an. Quy trình tiếp nhận tù nhân, bao gồm việc phải cởi bỏ quần áo để khám xét cơ thể, cũng là trải nghiệm đặc biệt khó chịu đối với một người trước đó quen với cuộc sống tự do và đầy đủ.

Do không phải công dân Mỹ, Changpeng Zhao không được xếp vào cơ sở giam giữ có mức an ninh tối thiểu như ông từng kỳ vọng. Thay vào đó, ông bị đưa đến một nhà tù có mức an ninh thấp, nơi có những phạm nhân mang án nghiêm trọng. Đáng chú ý, người bạn cùng phòng giam của vị tỷ phú này từng bị kết án 30 năm tù vì sát hại hai người.

Dù vậy, Changpeng Zhao cho biết mối quan hệ giữa ông và “bạn cùng phòng” khá bình thường. Ông cũng bất ngờ khi nhận thấy nhiều phạm nhân khác cư xử thân thiện, lịch sự. Một số người còn trở thành bạn bè và đến nay ông vẫn giữ liên lạc với vài người từng gặp trong tù. Theo Changpeng Zhao, các phạm nhân không thực sự quan tâm ông từng giàu có hay nổi tiếng đến mức nào.

Điều khiến vị tỷ phú chịu áp lực lớn nhất không phải những bất tiện trong sinh hoạt mà là cảm giác bất an về tương lai. Ông lo ngại bản án 4 tháng có thể kéo dài nếu xuất hiện cáo buộc hoặc vấn đề pháp lý mới. Nhìn những người quen trong tù phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục bị giam giữ, Changpeng Zhao càng cảm nhận rõ sự bất định của hoàn cảnh này.

Sau khi ra tù, Changpeng Zhao còn xuất bản 1 cuốn hồi ký có tiêu đề tựa đề “Freedom of Money, A Memoir of Protecting Users, Resilience and the Founding of Binance” (Tạm dịch: Tự do Tiền tệ: Hồi ký về Bảo vệ Người dùng, Khả năng Phục hồi và Sự ra đời của Binance)

Sau trải nghiệm 4 tháng trong tù, nhà sáng lập Binance cho biết quan niệm sống của ông đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây công việc gần như chiếm phần lớn thời gian và tâm trí của ông, thì bây giờ, ông đặt sức khỏe lên hàng đầu, tiếp đến là gia đình, sau đó mới đến công việc và những vấn đề khác.

Changpeng Zhao cũng chia sẻ rằng trong tù, ông không quá nhớ những món ăn ngon hay các tiện nghi đắt tiền như hồi còn tự do. Điều ông thực sự mong muốn là được trở về bên gia đình. Ông cũng nhớ chiếc giường thoải mái ở nhà, nhưng nỗi nhớ người thân vẫn lớn hơn tất cả. Trải nghiệm này khiến vị doanh nhân nhận ra tiền bạc và thành tựu công việc không thể thay thế những điều quan trọng trong cuộc sống.

Cuộc sống hiện tại ra sao?

Sau khi được trả tự do vào tháng 9/2024, Changpeng Zhao chuyển đến sinh sống tại Abu Dhabi. Vị tỷ phú hiện đang sống trong một căn biệt thự có 9 phòng ngủ trên đảo Saadiyat, được hỗ trợ bởi 4 vệ sĩ túc trực 24/7 và 1 đầu bếp riêng. Ông còn sở hữu du thuyền mang tên Da Moon.

Trong một lần gặp gỡ phóng viên của The New York Times tại khách sạn St. Regis ở Abu Dhabi, Changpeng Zhao tự lái một chiếc SUV Nissan màu trắng đến địa điểm hẹn. Sự xuất hiện của ông với chiếc ô tô cũ phần nào cho thấy cựu CEO Binance không còn muốn phô trương sự giàu có thông qua những phương tiện xa xỉ.

Đáng chú ý, Changpeng Zhao từng nói rằng ông “chỉ cần khoảng 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng)” là đã thấy đủ để sống thoải mái. So với khối tài sản hiện hữu, con số 10 triệu USD mà vị tỷ phú đề cập, đúng là chẳng đáng bao nhiêu.

Changpeng Zhao trong căn biệt thự tại Abu Dhabi

Được biết, Changpeng Zhao sinh năm 1977 tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), từng cùng gia đình chuyển đến Vancouver (Canada) vào cuối thập niên 1980. Thời trẻ, ông làm thêm tại McDonald's và một trạm xăng trước khi theo đuổi lĩnh vực công nghệ tài chính, phát triển phần mềm giao dịch tần suất cao cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo và Bloomberg Tradebook. Năm 2017, ông thành lập Binance và nhanh chóng đưa nền tảng này trở thành một trong những cái tên có ảnh hưởng lớn nhất ngành tiền điện tử.

Hiện tại, bên cạnh các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và đầu tư, Changpeng Zhao nhấn mạnh rằng bản thân muốn dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình và sức khỏe. Ông cũng từng bày tỏ ý định quyên góp phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện. Sau 4 tháng trong tù, điều thay đổi lớn nhất đối với cựu CEO Binance dường như không nằm ở cách ông kiếm tiền hay xây dựng tài sản, mà ở việc nhìn nhận lại những giá trị không thể mua được bằng tiền.

(Nguồn: Forbes, Decrypt, NYT)