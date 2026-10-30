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Sàn tiền số của tỷ phú giàu thứ 18 thế giới nghi hứng chịu vụ hack lớn nhất lịch sử: 6,3 tỷ USD bị ảnh hưởng, nguồn cơn từ chiếc laptop của một kỹ sư

| | Doanh nghiệp

Sàn tiền số của tỷ phú giàu thứ 18 thế giới nghi hứng chịu vụ hack lớn nhất lịch sử: 6,3 tỷ USD bị ảnh hưởng, nguồn cơn từ chiếc laptop của một kỹ sư

Một chiếc laptop của nhân viên kỹ thuật có thể là điểm khởi đầu của sự cố bảo mật trị giá hàng tỷ USD tại sàn tiền số lớn nhất thế giới.

Ngày 30/10, Binance công bố kết quả điều tra sơ bộ về sự cố an ninh nghiêm trọng, với tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng ước tính khoảng 6,3 tỷ USD, cao hơn mức 5,6 tỷ USD được ghi nhận ban đầu.

Theo Binance, vụ việc có thể bắt nguồn từ máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps (nhân sự phụ trách phát triển, vận hành và duy trì hệ thống công nghệ) bị xâm nhập. Tin tặc được cho là đã lợi dụng quyền truy cập vào một môi trường chạy ứng dụng (container) để thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.

Tuy nhiên, Binance khẳng định chưa phát hiện bằng chứng cho thấy khóa riêng tư (private key) của các ví tiền điện tử bị rò rỉ. Nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.

Đến nay, Binance cùng các đối tác blockchain đã phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản, tương đương gần một nửa tổng giá trị bị ảnh hưởng ước tính.

Trong đó, Tether đã đóng băng hơn 1,5 tỷ USDT, còn Circle phong tỏa hơn 800 triệu USDC liên quan đến sự cố.

Binance đã tạm dừng hoạt động nạp, rút tiền để kiểm tra bảo mật, thu hồi quyền truy cập của địa chỉ bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật truy tìm và thu hồi tài sản. Sàn giao dịch tuyên bố sẽ sử dụng quỹ bảo vệ người dùng SAFU và nguồn vốn công ty để bù đắp toàn bộ tổn thất, đồng thời khẳng định tài sản của khách hàng vẫn an toàn.

Trước đó, tỷ phú Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập Binance, cũng lên tiếng trên mạng xã hội X, nhận định sự cố có dấu hiệu là một vụ tấn công mạng. Ông khẳng định tài sản người dùng vẫn an toàn và cho biết dù không còn trực tiếp điều hành Binance, với tư cách cổ đông, ông kỳ vọng mọi tổn thất của khách hàng sẽ được bồi hoàn đầy đủ.

Binance thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD: Nghi bị hack từ laptop của một kỹ sư, 3 tỷ USD đã bị phong tỏa sau vụ tấn công lịch sử - Ảnh 1.

Sự cố cũng gây chấn động thị trường tiền điện tử, khiến Bitcoin có thời điểm giảm xuống dưới 79.000 USD, trong khi đồng BNB mất hơn 7% giá trị.

Nếu quy mô tài sản bị đánh cắp được xác nhận, đây có thể là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất lịch sử, vượt xa vụ tấn công sàn Bybit gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD hồi tháng 2/2025.


Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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