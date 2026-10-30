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Không bao giờ buông VinFast, tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót 31.000 tỷ đồng trong 4 tháng theo 1 hình thức đặc biệt

| | Doanh nghiệp

Không bao giờ buông VinFast, tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót 31.000 tỷ đồng trong 4 tháng theo 1 hình thức đặc biệt

VinFast ghi nhận doanh số xe điện tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026, trong khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tiếp bổ sung hàng chục nghìn tỷ đồng vốn cho hãng xe Việt.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 29/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất góp thêm 11.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 436,4 triệu USD, vào CTCP VinFast Việt Nam (VFVN).

Khoản góp vốn được thực hiện thông qua phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền chuyển đổi, với các điều khoản tương tự đợt phát hành trong quý III/2026. Theo VinFast, nguồn vốn mới nhằm củng cố nền tảng vốn chủ sở hữu và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng chiến lược.

Trước đó, trong quý III/2026, ông Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất góp 20.000 tỷ đồng vào VinFast Việt Nam. Như vậy, chỉ trong giai đoạn tháng 7–10/2026, nhà sáng lập VinFast đã rót tổng cộng 31.000 tỷ đồng qua hai đợt góp vốn.

Đây là những khoản góp vốn bổ sung bên cạnh các cam kết hỗ trợ tài chính trước đó của ông Vượng (tiền mặt). Theo báo cáo công bố ngày 19/10, tính đến cuối tháng 6/2026, ông đã giải ngân 40.500 tỷ đồng trong tổng cam kết hỗ trợ không hoàn lại tối đa 50.000 tỷ đồng dành cho VinFast và các công ty con.

Tại Đại hội đồng cổ đông Vingroup năm 2024, ông Phạm Nhật Vượng từng khẳng định Vingroup sẽ không bao giờ buông bỏ VinFast, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thu xếp nguồn lực để hỗ trợ hãng xe điện.

Cùng với việc bổ sung nguồn vốn, VinFast ghi nhận tăng trưởng mạnh về sản lượng xe bàn giao trên toàn cầu.

Cụ thể, trong quý III/2026, hãng bàn giao 82.580 ô tô điện, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VinFast bàn giao 211.242 ô tô điện, tăng 91%.

Trong đó, VF 3 và Limo Green là hai mẫu xe bán chạy nhất quý III, với sản lượng lần lượt đạt 21.744 xe và 19.100 xe. Tiếp theo là VF 5 với 10.329 xe, VF 6 đạt 7.519 xe và Herio Green đạt 5.097 xe. 

Ở mảng xe hai bánh điện, VinFast bàn giao 284.831 xe máy điện và xe đạp điện trong quý III, tăng 137% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lượng xe bàn giao đạt 714.006 chiếc, tăng 204%.

Như vậy, tính chung cả ô tô điện, xe máy điện và xe đạp điện, VinFast đã bàn giao tổng cộng 925.248 xe điện trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2026, tiến sát cột mốc 1 triệu xe.

Tại thị trường trong nước, theo công bố của VinFast, hãng đã duy trì vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam trong 22 tháng liên tiếp tính đến hết tháng 6/2026, với thị phần ước tính khoảng 38%.

Trên thị trường quốc tế, VinFast cũng ghi nhận những bước tiến tại Đông Nam Á. Trong quý II/2026, hãng đứng đầu phân khúc ô tô thuần điện tại Philippines, đồng thời xếp thứ 5 tại Ấn Độ và thứ 8 tại Indonesia trong nhóm các thương hiệu xe thuần điện, theo dữ liệu thị trường được VinFast công bố.

VinFast dự kiến công bố kết quả tài chính quý III/2026 vào ngày 2/12 tới, qua đó cập nhật tình hình kinh doanh trong giai đoạn hãng đẩy mạnh mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng xe điện bàn giao.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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