Digiworld lập kỷ lục doanh thu nhưng "đầu kéo" thay đổi: Máy chủ tăng 156% giữa làn sóng đầu tư AI

Quý III/2026, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán DGW) ghi nhận doanh thu thuần 11.022 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 276 tỷ đồng, tăng 66%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 26.796 tỷ đồng, tăng 44%; lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 786 tỷ đồng, tăng 102%. Với kết quả này, Digiworld đã thực hiện khoảng 85% kế hoạch doanh thu và vượt gần 19% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Đằng sau những con số tăng trưởng, cơ cấu kinh doanh của Digiworld đang xuất hiện một chuyển động đáng chú ý. Các sản phẩm công nghệ tiêu dùng vẫn giữ vai trò chủ lực, nhưng hạ tầng công nghệ phục vụ doanh nghiệp đang trở thành "đầu kéo" mới.

Thiết bị văn phòng đóng góp gần 37% tổng mức tăng doanh thu

Trong quý III, máy tính xách tay và máy tính bảng tiếp tục là ngành hàng lớn nhất của Digiworld với doanh thu 4.178 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Công ty cho biết kết quả này được hỗ trợ bởi mùa mua sắm tựu trường và giá bán sản phẩm tăng trong bối cảnh nguồn cung RAM, chip nhớ thiếu hụt.

Điện thoại di động đứng thứ hai với 2.818 tỷ đồng, tăng 44%, nhờ đóng góp từ những sản phẩm mới của Xiaomi và Apple, nổi bật là dòng iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, nếu xét về mức đóng góp vào phần doanh thu tăng thêm, thiết bị văn phòng mới là điểm sáng lớn nhất.

Ngành hàng này mang về 2.857 tỷ đồng, tăng 89% so với quý III/2025. Doanh thu thiết bị văn phòng tăng thêm khoảng 1.345 tỷ đồng so với cùng kỳ, đóng góp gần 37% tổng mức tăng doanh thu của doanh nghiệp trong quý.

Trong khi đó, phần tăng thêm của ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng vào khoảng 1.013 tỷ đồng, còn điện thoại di động khoảng 861 tỷ đồng.

Như vậy, dù quy mô doanh thu hiện tại vẫn nhỏ hơn máy tính xách tay, thiết bị văn phòng đã trở thành nhóm đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng tuyệt đối.

Theo Digiworld, nhu cầu đầu tư hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy ngành hàng này. Riêng nhóm máy chủ (server) ghi nhận mức tăng trưởng 156% so với cùng kỳ.

Tỷ trọng thiết bị văn phòng trong tổng doanh thu quý III cũng tăng từ khoảng 20% cùng kỳ năm trước lên gần 26%.

Bên cạnh đó, Digiworld tiếp tục mở rộng những ngành hàng ngoài công nghệ thông tin. Thiết bị gia dụng đạt doanh thu 567 tỷ đồng, tăng 33%, với đóng góp từ Hisense và tivi Toshiba. Hàng tiêu dùng đạt 269 tỷ đồng, tăng 33%.

Đặc biệt, thiết bị và vật tư công nghiệp tăng 149%, đạt 333 tỷ đồng. Đây cũng là quý Digiworld bắt đầu ghi nhận doanh thu dầu nhờn Shell, được đưa vào cùng danh mục với thiết bị bảo hộ lao động (PPE).

Dù mới chiếm khoảng 3% tổng doanh thu, ngành hàng công nghiệp mở ra khả năng tiếp cận thêm những khách hàng có nhu cầu mua sắm thường xuyên trong hoạt động sản xuất, vận hành và bảo trì.

Doanh thu tăng nhanh, nhưng biên lợi nhuận thu hẹp

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo là lợi nhuận của Digiworld đang tăng nhanh hơn doanh thu khi so với cùng kỳ.

Quý III, doanh thu tăng 49% nhưng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 66%. Nguyên nhân quan trọng nằm ở khả năng kiểm soát chi phí vận hành trong quá trình mở rộng quy mô.

Cụ thể, chi phí bán hàng đạt khoảng 491 tỷ đồng, tăng 20%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17%, lên gần 65 tỷ đồng. Cả hai đều tăng chậm hơn đáng kể so với doanh thu.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp lại thu hẹp. Digiworld ghi nhận 922 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong quý III, tăng 42% so với cùng kỳ, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ khoảng 8,8% xuống 8,36%.

Nếu so với quý II/2026, sự khác biệt còn rõ hơn.

Doanh thu quý III tăng tới 51,5% so với quý trước, nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại giảm khoảng 10%, từ 309 tỷ đồng xuống 278 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ gần 13% xuống 8,36%.

Trong quý III, chi phí tài chính của Digiworld cũng tăng 62%, lên gần 127 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay khoảng 70 tỷ đồng.