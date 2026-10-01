Mất khách Vietjet, công ty dịch vụ hàng không được bù đắp bởi Sun Phú Quốc Airways: Lãi quý 3 tăng hơn 100%, thu hồi được nợ từ Bamboo Airways

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, SGN ghi nhận doanh thu thuần 433 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng 14%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt 146 tỷ đồng, tăng 45%. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 28,6% lên 33,7%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 20 tỷ đồng, tăng 13%, trong khi chi phí tài chính tăng lên hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18%, từ 62 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt 113 tỷ đồng, tăng 103%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 90 tỷ đồng, tăng 108% so với mức 43 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 78 tỷ đồng, tăng 105%.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý ngày 28/10, SGN cho biết hoạt động kinh doanh quý III cải thiện dù doanh nghiệp đã ngừng cung cấp dịch vụ quốc nội cho Vietjet từ ngày 20/4/2025 và ngừng phục vụ sân đỗ các chuyến bay quốc tế tại Tân Sơn Nhất từ ngày 1/11/2025.

Bù lại, doanh nghiệp có thêm khách hàng lớn là Sun Phú Quốc Airways, với sản lượng khai thác tăng cao nhờ số lượng tàu bay mở rộng. Hoạt động phục vụ United Airlines, chi nhánh Đà Nẵng và công ty con SAGS-CXR tại Cam Ranh cũng ghi nhận sản lượng tăng.

Bên cạnh nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, SGN cho biết đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, tăng cường thu hồi công nợ và hoàn nhập 2 tỷ đồng dự phòng sau khi thu hồi được nợ từ Bamboo Airways. Khoản hoàn nhập này góp phần cải thiện lợi nhuận trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SGN ghi nhận doanh thu thuần 1.216 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 238 tỷ đồng, tăng 29%; trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 210 tỷ đồng, tăng 27%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SGN đạt 2.130 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 465 tỷ đồng, tăng 74%. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 10%, còn 738 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tài sản cố định tăng 119%, từ 177 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng từ 8 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng, tương đương mức tăng 1.271%.

Trong 9 tháng đầu năm, SGN đã chi gần 319 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, gấp gần 12 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây là yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, báo cáo chưa cho thấy đầy đủ từng dự án tương ứng với khoản chi phí xây dựng dở dang này.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của SGN tăng 47% so với đầu năm, lên 530 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả người lao động tăng 64%, lên 218 tỷ đồng; khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận ghi nhận gần 84 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 17%.