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Viettel muốn xây tòa tháp 23 tầng trên đường hướng biển Đà Nẵng, treo thưởng hơn 1 tỷ đồng tìm thiết kế biểu tượng

| | Doanh nghiệp

Viettel muốn xây tòa tháp 23 tầng trên đường hướng biển Đà Nẵng, treo thưởng hơn 1 tỷ đồng tìm thiết kế biểu tượng

Tập đoàn Viettel đang tìm kiếm phương án kiến trúc cho tòa nhà cao hơn 93m tại Đà Nẵng. Công trình dự kiến có 23 tầng nổi, 3 tầng hầm, được định hướng trở thành trụ sở làm việc hiện đại, mang dấu ấn của một tập đoàn công nghệ số.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án Tòa nhà Viettel Phạm Văn Đồng tại TP. Đà Nẵng. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 1,1 tỷ đồng, trong đó phương án xuất sắc nhất sẽ nhận 500 triệu đồng.

Theo thông tin công bố, dự án được xây dựng trên khu đất A2, đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải, TP. Đà Nẵng. Đây là tuyến đường kết nối khu vực trung tâm thành phố với không gian ven biển.

Khu đất thực hiện dự án có diện tích khoảng 2.681m². Viettel dự kiến xây dựng công trình gồm 23 tầng nổi và 3 tầng hầm, chiều cao khoảng 93,3m.

Tổng diện tích sàn xây dựng đạt khoảng 31.159m², bao gồm 23.116m² sàn nổi và 8.043m² sàn hầm. Sau khi hoàn thành, tòa nhà sẽ phục vụ nhu cầu làm việc của các đơn vị trực thuộc Viettel tại Đà Nẵng.

Viettel đặt mục tiêu đưa tòa nhà trở thành điểm nhấn kiến trúc trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Thiết kế phải thể hiện được bản sắc thương hiệu, hình ảnh của một tập đoàn công nghệ số, đồng thời hài hòa với cảnh quan đô thị xung quanh.

Theo yêu cầu của chủ đầu tư, các phương án dự thi cần kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, công năng sử dụng và hiệu quả đầu tư. Công trình cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn về quy hoạch, bảo vệ môi trường, văn hóa, an toàn và an ninh quốc phòng.

Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng. Vòng sơ tuyển nhận hồ sơ đến hết ngày 31/10/2026, kết quả dự kiến công bố ngày 3/11. Những đơn vị vượt qua vòng đầu sẽ tiếp tục phát triển và nộp phương án thiết kế trước ngày 13/11.

Hội đồng thi tuyển dự kiến đánh giá các phương án từ ngày 14 đến 18/11 và công bố kết quả cuối cùng vào ngày 20/11/2026.

Về giải thưởng, Viettel dành 500 triệu đồng cho giải nhất, 300 triệu đồng cho giải nhì, 200 triệu đồng cho giải ba và 100 triệu đồng cho giải khuyến khích. Ngoài ra, mỗi đơn vị có hồ sơ dự thi hợp lệ nhưng không đoạt giải sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Hiện dự án đang ở giai đoạn thi tuyển phương án kiến trúc. Thời điểm khởi công, tổng mức đầu tư và tiến độ hoàn thành công trình chưa được nêu trong thông tin công bố.

Yên Chi

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