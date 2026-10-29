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Đà Nẵng duyệt 1 nhân sự lương 100 triệu đồng/tháng ở Trung tâm tài chính quốc tế

| | Doanh nghiệp

Đà Nẵng duyệt 1 nhân sự lương 100 triệu đồng/tháng ở Trung tâm tài chính quốc tế

Lãnh đạo Đà Nẵng đã phê duyệt 1 hợp đồng lao động làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng thống nhất áp dụng chế độ đãi ngộ đối với 1 trường hợp tiến sĩ là viên chức cấp bộ được thu hút về phục vụ tại thành phố; đồng thời phê duyệt 1 hợp đồng lao động làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo Đà Nẵng đã phê duyệt 1 hợp đồng lao động làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Được biết, thành phố hoàn thành 1 khóa bồi dưỡng dành cho đội ngũ xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; đang triển khai 7 khóa bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước cho viên chức ngành Y tế theo hình thức bồi dưỡng ê-kíp hoặc cá nhân.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 105-KL/TW, trong thời gian tới, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, Đảng ủy UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện.

TP Đà Nẵng đang tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Trong đó, tập trung xây dựng khung tiêu chí nhận diện, đánh giá nhân tài tham gia các chương trình, dự án trọng điểm; nghiên cứu chính sách thu hút chuyên gia và các nhóm chuyên môn khoa học, công nghệ để giải quyết những nhiệm vụ chiến lược của thành phố.

Theo Thống Nhất

VTC News

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