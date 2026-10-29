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FPT Retail báo doanh thu 48.273 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ

| | Doanh nghiệp

FPT Retail báo doanh thu 48.273 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ

FPT Retail đã ghi nhận quý thứ 4 liên tiếp đạt mức tăng doanh thu hợp nhất quanh mức 30% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 48.273 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.724 tỷ đồng, tăng 114%. Doanh thu online toàn công ty đạt 8.283 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

FPT Retail báo doanh thu 48.273 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

 Riêng quý III/2026, doanh thu hợp nhất tăng 34% so với cùng kỳ, với sự đóng góp từ cả Long Châu và FPT Shop. 

FPT Retail báo doanh thu 48.273 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong 9 tháng đầu năm, Long Châu đạt doanh thu 33.408 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và đóng góp 69% doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Chuỗi nhà thuốc duy trì doanh thu bình quân 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng trong 9 tháng đầu năm. Tính đến hết tháng 9/2026, hệ thống có 2.741 nhà thuốc và 244 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, lần lượt tăng thêm 324 nhà thuốc và 21 trung tâm tiêm chủng so với đầu năm. 

Long Châu đã khai trương nhà thuốc đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo, kết hợp tổ chức hoạt động tầm soát ung thư miễn phí cho hàng trăm phụ nữ trên đảo. Hoạt động này nằm trong định hướng đưa các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân tại nhiều địa bàn.

Ở lĩnh vực y tế số, Long Châu đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Trạm Công dân số, hướng tới mục tiêu đến hết quý II/2027 đạt 168 trạm.

Về phía FPT Shop, trong 9 tháng đầu năm 2026, ghi nhận doanh thu 15.014 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 9, hệ thống có 622 cửa hàng trên toàn quốc.

Doanh thu bình quân trong quý III đạt khoảng 3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 28% so với cùng kỳ. Kết quả này có sự đóng góp của nhóm sản phẩm laptop trong mùa tựu trường, cùng các sản phẩm phụ kiện và dịch vụ gia tăng.

Trong quý III, FPT Shop triển khai các chương trình mua sắm dành cho học sinh, sinh viên, kết hợp giới thiệu sản phẩm công nghệ và các giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận sản phẩm phù hợp với nhu cầu.



Mỹ Mỹ

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