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Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 29/10: Một doanh nghiệp bất động sản báo lãi tăng 3.478%, công ty ô tô báo lãi tăng 1.567%

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 29/10: Một doanh nghiệp bất động sản báo lãi tăng 3.478%, công ty ô tô báo lãi tăng 1.567%

BGI Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 171 tỷ đồng, tăng 3.478% so với cùng kỳ. Bidiphar báo lãi 101 tỷ đồng, tăng 42%.

 Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 29/10: - Ảnh 1.

Thế giới Di động (MWG) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 4.239 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 11.600 tỷ đồng, tăng 89%.

Điện máy Xanh (DMX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 3.531 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 9.625 tỷ đồng, tăng 82%.

Sonadezi (SNZ) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 436 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 1.307 tỷ đồng, giảm 35%.

Đồng Phú (DPR) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 270 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 546 tỷ đồng, tăng 49%.

BGI Group (VC7) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 171 tỷ đồng, tăng 3.478% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 187 tỷ đồng, tăng 918%.

Bidiphar (DBD) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 101 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 305 tỷ đồng, tăng 11%.

PECC2 (TV2) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 76 tỷ đồng, tăng 415% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 195 tỷ đồng, tăng 274%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2026 sắp xếp theo ngành:

Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 29/10: - Ảnh 2.

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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