Việt Nam có gia đình với gần 30 bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ: Một người từng cùng đại gia Trầm Bê lập bệnh viện, riêng một gia đình có 4 con gái đều làm bác sĩ

Đại gia đình nhiều thế hệ nối nghiệp ngành y

Năm 2013, báo Tuổi Trẻ đăng tải câu chuyện về một đại gia đình tại TP.HCM với gần 30 thành viên làm trong ngành y. Đó là gia đình của tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hải Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện miễn phí An Bình và từng là Phó Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Triều An. Con số gần 30 người bao gồm các thành viên thuộc nhiều nhánh họ hàng, từ anh em ruột, con cháu đến dâu rể.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hải Nam sinh năm 1935, tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn năm 1965, sau đó làm việc tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Đến tháng 8/1975, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bệnh viện Triều Châu, sau đổi tên thành Bệnh viện An Bình.

Ông là một trong ba người cùng doanh nhân Trầm Bê và ông Lâm Trung Lương góp vốn xây dựng Bệnh viện Triều An.

Bác sĩ Nguyễn Hải Nam qua đời ngày 7/6/2019, hưởng thọ 85 tuổi. Ngoài công việc trong ngành y, ông còn từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao TP.HCM.

TS - BS Nguyễn Hải Nam. Ảnh: TL

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, bản thân bác sĩ Nguyễn Hải Nam có hai người con theo nghề y. Trong đó, bà Nguyễn Thị Xuân Bình, hiện đang là Phó Giám đốc Bệnh viện Triều An, còn bà Nguyễn Thị Xuân An là dược sĩ, định cư tại Mỹ.

Anh trai ông Nam là lương y Nguyễn Hải Thọ, qua đời năm 2005, từng giữ chức Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu quận 10 và Chủ tịch Hội Y học cổ truyền quận 10. Những năm 1990, ông được biết đến với hai sản phẩm do mình bào chế và sản xuất là dầu gió đỏ hiệu Con Voi và rượu bổ Song Hảo.

Hai người con của lương y Nguyễn Hải Thọ đều nối nghiệp ngành y. Người con trai Nguyễn Hải Tùng là bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, bác sĩ Tùng từng giữ chức Tổng Giám đốc Bệnh viện Triều An và đã từ nhiệm vào ngày 31/12/2025. Người con gái Nguyễn Thị Mỹ Chi làm việc tại một trung tâm nha khoa tư nhân và kết hôn với bác sĩ Lê Quang Vinh, giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM.

Gia đình lương y Hải Thọ còn có nhiều người thân làm nghề y. Vợ bác sĩ Nguyễn Hải Tùng là bác sĩ Ngô Ngọc Minh Thư, nguyên Phó khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 1. Hai người em của bà Thư cũng theo ngành y. Phía họ hàng bên vợ lương y Hải Thọ còn có ba người cháu là các bác sĩ Nguyễn Ngọc Phượng, Nguyễn Ngọc Loan và Nguyễn Ngọc Quyên, với chồng của cả ba người cũng đều là bác sĩ.

Một nhánh khác của đại gia đình đến từ ông Nguyễn Đông Hải, em trai bác sĩ Nguyễn Hải Nam. Dù bản thân theo nghề giáo, cả bốn người con gái của ông Đông Hải đều trở thành bác sĩ. Đó là Nguyễn Tuyết Trinh, Nguyễn Tuyết Lê, Nguyễn Tuyết Ngân và Nguyễn Tuyết Oanh.

Cũng theo Tuổi Trẻ, anh trai khác của bác sĩ Hải Nam là liệt sĩ Nguyễn Hải Phước có một cháu nội làm dược sĩ và một cháu ngoại làm điều dưỡng.

Con gái ông Hải Nam vẫn nằm trong ban điều hành Bệnh viện Triều An

Nhiều thành viên trong gia đình bác sĩ Hải Nam vẫn đang công tác tại Bệnh viện Triều An hoặc sở hữu cổ phần tại đây.

Trước hết là bà Nguyễn Thị Xuân Bình, con gái bác sĩ Nguyễn Hải Nam, đang giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Triều An

Bà Nguyễn Tuyết Lê, con gái ông Nguyễn Đông Hải, em trai bác sĩ Nguyễn Hải Nam, hiện đang là Trưởng khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Triều An.

Một thành viên khác trong gia đình bác sĩ Nguyễn Hải Nam có thời gian dài điều hành Bệnh viện Triều An là bác sĩ Nguyễn Hải Tùng, con trai lương y Nguyễn Hải Thọ.

Sinh năm 1959, bác sĩ Nguyễn Hải Tùng từng làm việc tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, đảm nhiệm chức Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM và Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tai Mũi Họng - Mắt - Răng Hàm Mặt tại Bệnh viện Trung ương TP.HCM.

Đầu tháng 12/2012, ông Tùng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Bệnh viện Triều An, thay bác sĩ Nguyễn Hải Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Triều An cho biết ông Nguyễn Hải Tùng giữ chức Tổng Giám đốc đến hết ngày 31/12/2025. Từ ngày 1/1/2026, vị trí này được chuyển giao cho ông Lê Tự Quốc Tuấn, người trước đó giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Dù không còn đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hải Tùng vẫn có tên trong danh sách thành viên HĐQT của bệnh viện tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Về sở hữu, báo cáo tài chính quý 3/2025 của CTCP Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An ghi nhận ông Nguyễn Hải Tùng nắm giữ 50.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,1% vốn góp thực tế của doanh nghiệp.

Bệnh viện có doanh thu gần 750 tỷ đồng mỗi năm, dự kiến chia cổ tức 49 tỷ đồng

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Bệnh viện Triều An ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt gần 748 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 74 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước.

Đây cũng là năm Bệnh viện Triều An ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm sau giai đoạn tăng trưởng liên tục từ năm 2022 đến năm 2024.

Về hoạt động khám chữa bệnh, năm 2025 Bệnh viện Triều An ghi nhận 26.258 ca cấp cứu, 284.138 lượt khám bệnh, 17.524 ca điều trị nội trú và 5.968 ca phẫu thuật.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản Bệnh viện Triều An đạt khoảng 1.031 tỷ đồng, ốn chủ sở hữu đạt gần 652 tỷ đồng, còn nợ phải trả khoảng 379 tỷ đồng.

Đối với năm 2026, HĐQT Bệnh viện Triều An trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tổng doanh thu 827 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 87 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng. Bệnh viện cũng đặt kế hoạch chi trả cổ tức 49 tỷ đồng, tương đương 10% vốn góp thực tế.

Đối với lợi nhuận năm 2025, HĐQT cũng trình phương án chi trả cổ tức bằng tiền 49 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 10%.