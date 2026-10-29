Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh thu lập kỷ lục 2.300 tỷ đồng, cổ phiếu công ty quân đội vẫn lao dốc 21%, mất hơn 1.500 tỷ vốn hóa

| | Doanh nghiệp

Doanh thu lập kỷ lục 2.300 tỷ đồng, cổ phiếu công ty quân đội vẫn lao dốc 21%, mất hơn 1.500 tỷ vốn hóa

Dù ghi nhận doanh thu quý III cao kỷ lục, lợi nhuận của doanh nghiệp này vẫn đi lùi so với cùng kỳ.

Cổ phiếu TOS của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng liên tục biến động mạnh trong những phiên gần đây. Chỉ sau 4 phiên giao dịch, thị giá TOS đã giảm hơn 21%, khiến vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi hơn 1.500 tỷ đồng.

Riêng phiên 29/10, TOS có thời điểm giảm sàn gần 15%, thanh khoản tăng đột biến. Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa công bố doanh thu quý III tăng 69%, đạt mức kỷ lục gần 2.300 tỷ đồng.

Doanh thu lập kỷ lục 2.300 tỷ đồng, cổ phiếu công ty quân đội vẫn lao dốc 21%, mất hơn 1.500 tỷ vốn hóa - Ảnh 1.

Vốn hóa Dịch vụ biển Tân Cảng theo đó còn khoảng 5.722 tỷ đồng, giảm hơn 1.550 tỷ đồng so với mức ghi nhận ngày 23/10.

Doanh thu thuần quý III đạt 2.299 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 111%, lên 1.859 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 7%, còn khoảng 440 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 35% xuống còn 19,1%.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 33%, lên gần 57 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 31%, lên hơn 54 tỷ đồng. Kết quả, Lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt gần 344 tỷ đồng, giảm 13,6% so với mức 398 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ biển Tân Cảng ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 272 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Doanh thu lập kỷ lục 2.300 tỷ đồng, cổ phiếu công ty quân đội vẫn lao dốc 21%, mất hơn 1.500 tỷ vốn hóa - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 5.036 tỷ đồng, tăng 42%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 744 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 10.438 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền hơn 1.068 tỷ đồng.

Dịch vụ biển Tân Cảng được thành lập năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải, khai thác cảng, vận tải biển và dịch vụ dầu khí ngoài khơi. Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Hiện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Dịch vụ biển Tân Cảng. Cổ phiếu TOS đang đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lợi nhuận quý 3/2026 tăng 40%, cổ phiếu PVTrans vẫn giảm sàn, vốn hóa mất hơn 800 tỷ đồng

Lợi nhuận quý 3/2026 tăng 40%, cổ phiếu PVTrans vẫn giảm sàn, vốn hóa mất hơn 800 tỷ đồng Nổi bật

Vinpearl báo lãi sau thuế 9 tháng đạt 2.829 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ, dồn lực cho Tuyên Quang và Cần Giờ

Vinpearl báo lãi sau thuế 9 tháng đạt 2.829 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ, dồn lực cho Tuyên Quang và Cần Giờ Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 3/2026 chiều tối ngày 29/10: Vinpearl lãi gấp 5 lần cùng kỳ, VIB, PVTrans, Becamex IDC... cùng nhiều doanh nghiệp lớn công bố

Cập nhật BCTC quý 3/2026 chiều tối ngày 29/10: Vinpearl lãi gấp 5 lần cùng kỳ, VIB, PVTrans, Becamex IDC... cùng nhiều doanh nghiệp lớn công bố

16:24 , 29/10/2026
Công nghiệp lưỡng dụng: Từ thương mại hóa đến làm chủ công nghệ chiến lược

Công nghiệp lưỡng dụng: Từ thương mại hóa đến làm chủ công nghệ chiến lược

15:30 , 29/10/2026
Điện Máy Xanh dự kiến doanh thu hơn 8 tỷ USD vào năm 2030, lợi nhuận tăng gấp 3 lần sau 5 năm

Điện Máy Xanh dự kiến doanh thu hơn 8 tỷ USD vào năm 2030, lợi nhuận tăng gấp 3 lần sau 5 năm

15:24 , 29/10/2026
Nhà thầu thi công đường sắt của Vingroup và đường nối sân bay Gia Bình của Sun Group mượn bất động sản của 8 người để bảo đảm ngân hàng

Nhà thầu thi công đường sắt của Vingroup và đường nối sân bay Gia Bình của Sun Group mượn bất động sản của 8 người để bảo đảm ngân hàng

14:48 , 29/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên