Viettel chế tạo thành công máy bay UAV sải cánh 18m, bán kính hoạt động 1.000 km: Đã đến Trường Sa với “mắt thần” AI

Theo phóng sự mới đây của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy bay không người lái trinh sát đa năng tầm xa U3, thuộc phân khúc UAV tầm cao trung bình, thời gian bay dài.

U3 có sải cánh 18m, trần bay 7.000m, bán kính hoạt động 1.000km và khả năng bay liên tục 12 giờ. Máy bay được trang bị camera quang điện, hồng ngoại tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có thể phát hiện tàu thuyền ở khoảng cách hàng chục km cả ngày lẫn đêm.

Đáng chú ý, U3 có khả năng truyền hình ảnh và nhận lệnh điều khiển theo thời gian thực từ khoảng cách hàng trăm km. Máy bay tích hợp hệ thống cảnh báo chống va chạm TCAS, hệ thống nhận diện hàng không ADS-B và có thể tự động cất, hạ cánh.

Theo QPVN, sau chưa đầy một năm kể từ khi nhận nhiệm vụ, nguyên mẫu U3 đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 2/2025 trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Từ đó đến nay, đội ngũ kỹ sư Viettel đã tích lũy gần 300 giờ bay, thực hiện hàng trăm bài bay đánh giá với tổng quãng đường hàng nghìn km. Đặc biệt, trong năm 2026, U3 lần đầu hoàn thành chuyến bay quan sát tại khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 7/2026, sau các đợt kiểm tra, đánh giá, U3 đã hoàn thành nghiệm thu, sẵn sàng đưa vào trang bị. Hiện máy bay đang được phối hợp bay huấn luyện cùng các đơn vị, chuẩn bị chuyển giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh nhiệm vụ trinh sát, U3 còn được định hướng ứng dụng trong tìm kiếm cứu nạn, khảo sát vùng ngập lụt và giám sát tàu cá trên biển.

Viettel cũng hướng tới phát triển các phiên bản U3 chuyên dụng, sử dụng camera có tầm quan sát lên tới 45km, tích hợp thiết bị tác chiến điện tử và các loại tải trọng phục vụ nhiệm vụ khác nhau.