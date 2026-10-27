Nóng: Thuế Hà Nội công bố 3 kênh hỗ trợ doanh nghiệp giải thể, khôi phục và đóng mã số thuế

Thuế TP Hà Nội triển khai 3 kênh tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc liên quan đến thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục và đóng mã số thuế, trong khuôn khổ Chiến dịch 595.

Theo thông tin từ Thuế TP Hà Nội, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế qua tổng đài điện thoại, email hoặc trực tiếp với cán bộ, công chức đầu mối để được hướng dẫn xử lý hồ sơ.

Thứ nhất, hỗ trợ qua tổng đài 1900 886 889. Người nộp thuế gọi đến tổng đài và bấm phím 1 để được giải đáp các vướng mắc về thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục và đóng mã số thuế, cùng các chính sách, thủ tục liên quan.

Thời gian tiếp nhận hỗ trợ qua tổng đài là từ 8h đến 11h30 buổi sáng và từ 13h30 đến 17h buổi chiều trong các ngày làm việc.

Thứ hai, gửi vướng mắc qua email. Người nộp thuế có thể gửi nội dung cần hỗ trợ liên quan đến giải thể, khôi phục và đóng mã số thuế trong khuôn khổ Chiến dịch 595 đến địa chỉ LamsachMSThanoi@gdt.gov.vn.

Để thuận tiện cho việc kiểm tra và hỗ trợ, cơ quan thuế khuyến nghị người gửi cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, mã số thuế hoặc số định danh, đồng thời mô tả ngắn gọn nội dung vướng mắc.

Thứ ba, liên hệ trực tiếp cán bộ đầu mối. Thuế TP Hà Nội công khai danh sách cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận và hỗ trợ các hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục và đóng mã số thuế. Người nộp thuế có thể quét mã QR do cơ quan thuế cung cấp để tra cứu danh sách và liên hệ đầu mối phù hợp.

Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế chủ động lựa chọn kênh hỗ trợ phù hợp để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời, qua đó hoàn thiện hồ sơ theo quy định và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.