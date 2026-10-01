Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 27/10: FPT Telecom lãi gần 1.300 tỷ đồng, Nhà Từ Liêm báo lỗ 80 tỷ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

FPT Telecom (FOX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 1.282 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 3.674 tỷ đồng, tăng 14%.

QNS báo lãi trước thuế quý 3 đạt 529 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.639 tỷ đồng, tăng 9%.

PVI Holdings (PVI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 507 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp vẫn báo lãi trước thuế 1.749 tỷ đồng, tăng 18%.

PTSC Offshore Services (POS) báo lãi trước thuế quý 3 đạt 71 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 149 tỷ đồng, tăng 97%.

Nhà Từ Liêm (NTL) ghi nhận lỗ trước thuế quý 3 ở mức 80 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 21 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp lỗ trước thuế 55 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 33 tỷ đồng.