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Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 27/10: FPT Telecom lãi gần 1.300 tỷ đồng, Nhà Từ Liêm báo lỗ 80 tỷ

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 27/10: FPT Telecom lãi gần 1.300 tỷ đồng, Nhà Từ Liêm báo lỗ 80 tỷ

FPT Telecom ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 13%, đạt 1.282 tỷ đồng. Trong khi đó, Nhà Từ Liêm báo lỗ trước thuế 80 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 21 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

FPT Telecom (FOX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 1.282 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 3.674 tỷ đồng, tăng 14%.

QNS báo lãi trước thuế quý 3 đạt 529 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.639 tỷ đồng, tăng 9%.

PVI Holdings (PVI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 507 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp vẫn báo lãi trước thuế 1.749 tỷ đồng, tăng 18%.

PTSC Offshore Services (POS) báo lãi trước thuế quý 3 đạt 71 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 149 tỷ đồng, tăng 97%.

Nhà Từ Liêm (NTL) ghi nhận lỗ trước thuế quý 3 ở mức 80 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 21 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp lỗ trước thuế 55 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 33 tỷ đồng.

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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