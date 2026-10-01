Một công ty Việt Nam đặt mua 1.000 robot từ Trung Quốc giữa lúc thị trường được dự báo tăng gần 13% mỗi năm

Ngày 26/10, tại sự kiện Không gian Giới thiệu Sản phẩm, Dịch vụ Tăng trưởng Xanh TP.HCM (GRECO 2026), Công ty Cổ phần Tập đoàn AICAP công bố hợp tác chiến lược với Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), Công ty AIBRAIN và Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Trong khuôn khổ sự kiện, AICAP và CDRA ký kết thỏa thuận mua sắm tập trung, với nhu cầu thu mua dự kiến 1.000 robot. Các bên hướng tới đưa sản phẩm robot quốc tế vào Việt Nam, đồng thời phát triển nền tảng thương mại, vận hành và dịch vụ kỹ thuật phù hợp với thị trường trong nước.

Theo phân công, CDRA sẽ điều phối các đơn vị thành viên, kết nối nguồn cung robot, công nghệ cốt lõi và linh kiện phụ trợ. AIBRAIN cung cấp nền tảng hỗ trợ lựa chọn sản phẩm, kết nối nhu cầu và tổ chức vận hành, trong khi AICAP phụ trách phát triển thị trường, kênh kinh doanh và các đối tác triển khai tại Việt Nam.

Ở giai đoạn đầu, hợp tác tập trung vào robot vệ sinh sàn tại khách sạn, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và khu công nghiệp. Các bên cũng hướng tới ứng dụng robot trong nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo và hoạt động biểu diễn, trải nghiệm tại các điểm du lịch, sự kiện văn hóa.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch AICAP, cho biết công ty muốn triển khai hợp tác từ nhu cầu thực tế của các đơn vị sử dụng robot tại Việt Nam.

"Tiếp cận thiết bị là một bước, nhưng để khai thác hiệu quả còn cần kiến thức, nhân lực và sự hỗ trợ trong quá trình sử dụng", ông Sơn chia sẻ.

Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch AICAP

Theo lãnh đạo AICAP, năng lực phát triển phần mềm và thuật toán điều khiển của đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã đạt trình độ tương đương với các giải pháp thương mại trong khu vực. Công ty muốn tận dụng nguồn lực này để phát triển hệ sinh thái sản xuất thông minh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty trong nước.

Về phía đối tác, ông Lim Yu Liang, Tổng Giám đốc AIBRAIN, cho rằng thương mại hóa robot không đơn thuần là bán thiết bị mà còn phải gắn công nghệ với nhu cầu cụ thể và tạo ra giá trị trong quá trình sử dụng. AIBRAIN sẽ cùng các đối tác nghiên cứu thị trường Việt Nam, lựa chọn sản phẩm và phát triển những dịch vụ phù hợp với điều kiện trong nước.

CDRA là liên minh do AIROBO PTE. LTD. khởi xướng, quy tụ hơn 60 đơn vị thành viên, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất robot, công nghệ và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, AIBRAIN là công ty công nghệ robot có trụ sở tại Hồng Kông, phát triển nền tảng Robot-as-a-Service (RaaS), cho phép quản lý, điều phối và cung cấp dịch vụ vận hành robot.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng giới thiệu 30 mẫu robot phục vụ nhiều lĩnh vực, với sự tham gia của đại diện hơn 30 công ty sản xuất và viện nghiên cứu về robot, trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh hoạt động thương mại, AICAP, CDRA và HUTECH ký kết hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và thử nghiệm ứng dụng robot. Phạm vi hợp tác bao gồm robot công nghiệp, robot cộng tác, robot hình người, robot dịch vụ, phần mềm và linh kiện cốt lõi.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng HUTECH, cho rằng rất khó chế tạo một robot có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Thay vào đó, việc xây dựng các nền tảng công nghệ và chuẩn kết nối chung sẽ giúp tích hợp nhiều thành phần khác nhau, từ đó tùy biến robot cho từng công việc cụ thể.

Hoạt động hợp tác diễn ra trong bối cảnh thị trường robot công nghiệp Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo Vietnam Industrial Robotics Market Size, Share & Forecast giai đoạn 2026–2031, thị trường robot công nghiệp Việt Nam đạt quy mô khoảng 112 triệu USD năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép dự báo 12,88% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2031.

Khách tham quan sự kiện

Một báo cáo khác của IMARC Group ước tính thị trường nhà máy thông minh tại Việt Nam đạt hơn 926 triệu USD năm 2025 và có thể tăng lên khoảng 2,14 tỷ USD vào năm 2034.

Sự mở rộng của thị trường robot và nhà máy thông minh cũng kéo theo nhu cầu về tích hợp thiết bị, phát triển phần mềm, đào tạo nhân lực, bảo trì và tối ưu vận hành, mở ra cơ hội cho các công ty công nghệ trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành robot.