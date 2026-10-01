Công ty bất động sản có 25 nhân viên chi gần 670 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, tạm lãi hơn 100 tỷ với VHM

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) ghi nhận khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh có giá gốc gần 668 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 72% so với đầu năm và bằng khoảng 48% tổng tài sản. Giá trị thị trường của danh mục đạt khoảng 760 tỷ đồng.

Trong đó, khoản đầu tư vào cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes có giá gốc gần 84 tỷ đồng, trong khi giá trị thị trường tại ngày 30/9/2026 lên tới gần 185 tỷ đồng. Như vậy, NDN đang tạm lãi gần 101 tỷ đồng với riêng khoản đầu tư VHM, tương đương mức tăng khoảng 120% so với giá vốn.

Dựa trên giá trị hợp lý trong báo cáo tài chính và giá đóng cửa ngày 30/9/2026 của cổ phiếu VHM ở mức 68.500 đồng/cổ phiếu, ước tính NDN đang nắm giữ gần 2,7 triệu cổ phiếu Vinhomes, với giá vốn bình quân khoảng 31.100 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng đầu tư lớn nhất trong danh mục của NDN là cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát. Giá gốc khoản đầu tư này hơn 110 tỷ đồng, trong khi giá trị thị trường đạt gần 123 tỷ đồng, tương ứng khoản chênh lệch dương gần 13 tỷ đồng. Với giá đóng cửa 20.150 đồng/cổ phiếu tại ngày 30/9/2026, ước tính doanh nghiệp sở hữu 6,1 triệu cổ phiếu HPG.

Danh mục của NDN còn có 3, triệu cổ phiếu MBB, khoảng 1,7 triệu cổ phiếu VPB và hơn 1,9 triệu cổ phiếu GEX. Trong đó, khoản đầu tư vào GEX đang phải dự phòng hơn 6 tỷ đồng.

Phần còn lại gồm các cổ phiếu khác có giá gốc gần 313 tỷ đồng và giá trị thị trường khoảng 291 tỷ đồng.

Tính chung toàn bộ danh mục, giá trị thị trường đang cao hơn giá gốc khoảng 92 tỷ đồng. Tuy nhiên, NDN cũng ghi nhận khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh gần 51 tỷ đồng, tăng hơn 36 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động đầu tư chứng khoán mang về cho NDN gần 37 tỷ đồng tiền lãi, giảm 71% so với cùng kỳ và gần 14 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia. Ngược lại, trong chi phí tài chính, công ty ghi nhận gần 12 tỷ đồng lỗ đầu tư chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, NDN ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng trong quý 3/2026, so với khoản lãi gần 71 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt gần 32 tỷ đồng, tăng 60%, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 15 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của NDN đạt khoảng 1.378 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 1.206 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, tại thời điểm cuối tháng 9/2026, NDN và công ty con có tổng cộng 25 nhân viên đang làm việc, tăng một người so với đầu năm.