Quảng Ngãi tìm nguồn 1,5 triệu m3 đất san lấp cho dự án VSIP I

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TN.

Chiều 26/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu đất san lấp phục vụ dự án Khu công nghiệp, Đô thị, Dịch vụ VSIP I Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, dự án có nhu cầu khoảng 1,5 triệu m³ đất san lấp. Doanh nghiệp đề xuất sử dụng nguồn đất từ hai mỏ Đồng Nàng (xã Thọ Phong) và Lóng Sáo (xã Đông Sơn).

Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Công Thương cho biết hai mỏ này đã được tỉnh chỉ định cung cấp đất cho các dự án đầu tư công. Trong đó, mỏ Đồng Nàng còn khoảng 142.000 m³, phục vụ dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Mỏ Lóng Sáo còn khoảng 300.000 m³, được cung cấp cho các dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B.

Để tìm nguồn cung thay thế, Sở Công Thương đề xuất Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi nghiên cứu, tiếp cận mỏ đất đồi Gò Ninh (xã Bình Chương) và mỏ đất Đội 3 (phường Trương Quang Trọng). Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tìm hiểu nguồn cung tại 8 mỏ đất ở khu vực lân cận vừa được UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi chủ động tiếp cận các mỏ đất thương mại do Sở Công Thương giới thiệu; lựa chọn nguồn cung phù hợp về cự ly vận chuyển, chất lượng và giá bán để đáp ứng nhu cầu thi công.

Về giá đất san lấp, việc mua bán được thực hiện theo mức giá do Sở Xây dựng công bố, phù hợp với quy luật cung - cầu của thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền khẳng định, các dự án VSIP tại Quảng Ngãi có quy mô lớn, sức lan tỏa cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Tỉnh sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật liệu đất đắp phục vụ thi công san lấp hạ tầng kỹ thuật các dự án.

Ông Hiền yêu cầu, trong quá trình tìm kiếm và triển khai nguồn cung, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi cần báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Công Thương để kịp thời xem xét, tháo gỡ, bảo đảm tiến độ xây dựng dự án.