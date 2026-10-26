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Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 26/10: Hai ngân hàng lãi hơn 10.000 tỷ, một doanh nghiệp tăng hơn 300 lần, loạt doanh nghiệp bất ngờ thua lỗ

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 26/10: Hai ngân hàng lãi hơn 10.000 tỷ, một doanh nghiệp tăng hơn 300 lần, loạt doanh nghiệp bất ngờ thua lỗ

Mùa báo cáo tài chính quý 3/2026 tính đến ngày 26/10 ghi nhận VPBank và Techcombank dẫn đầu về quy mô lợi nhuận, Sudico gây bất ngờ với mức tăng trưởng hơn 300 lần, trong khi hàng loạt công ty chứng khoán chuyển từ lãi sang lỗ.

Xét về quy mô lợi nhuận, VPBank dẫn đầu nhóm doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 với lợi nhuận trước thuế 11.031 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Techcombank đứng thứ hai với 10.375 tỷ đồng, tăng 26%. Tiếp theo là Masan Group đạt 5.021 tỷ đồng, tăng 133%; LPBank đạt 4.448 tỷ đồng, tăng 29% và FPT đạt 3.056 tỷ đồng, giảm 9%. Masan High-Tech Materials và Masan Consumer cùng ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 2.270 tỷ đồng, trong khi TCBS đạt 2.152 tỷ đồng.

Về tốc độ tăng trưởng, SJ Group (Sudico) dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế tăng 32.099%, đạt 1.265 tỷ đồng, so với mức 4 tỷ đồng cùng kỳ. Masan High-Tech Materials đứng tiếp theo với mức tăng 16.469%, đạt 2.270 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận lợi nhuận tăng bằng lần như TDM Water tăng 1.721%, Becamex UDJ tăng 1.262%, Becamex BCE tăng 1.158%, Saigon Bus tăng 1.056% và Thép Tấm lá Thống Nhất tăng 825%. Chứng khoán An Bình cũng ghi nhận mức tăng 552%, trong khi Than Núi Béo tăng 474% và Ladofoods tăng 431%.

Ở chiều ngược lại, Phước An Port là doanh nghiệp báo lỗ lớn nhất trong danh sách với khoản lỗ trước thuế 126 tỷ đồng trong quý 3/2026, thu hẹp so với mức lỗ 131 tỷ đồng cùng kỳ. Xếp tiếp theo là loạt công ty chứng khoán, gồm Chứng khoán APG lỗ 108 tỷ đồng, Chứng khoán Rồng Việt lỗ 105 tỷ đồng, Chứng khoán Bảo Minh lỗ 64 tỷ đồng, Chứng khoán APEC lỗ 53 tỷ đồng và Chứng khoán EVS lỗ 52 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này đều chuyển từ lãi sang lỗ so với quý 3/2025. Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh âm như ITC Development lỗ 34 tỷ đồng, Casumina lỗ 33 tỷ đồng và Garmex Saigon lỗ 25 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/ sắp xếp theo ngành: 

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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