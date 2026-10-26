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Hãng may nội y là đối tác của Victoria’s Secret có 29.000 công nhân ở Hải Phòng, Hưng Yên, kiếm hơn 25.000 tỷ đồng trong vòng 1 năm

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Hãng may nội y là đối tác của Victoria’s Secret có 29.000 công nhân ở Hải Phòng, Hưng Yên, kiếm hơn 25.000 tỷ đồng trong vòng 1 năm

Trong năm tài chính 2026, các cơ sở sản xuất tại Việt Nam đóng góp 83% tổng doanh thu của tập đoàn.

83% doanh thu từ cơ sở sản xuất ở Việt Nam

Regina Miracle International (Holdings) Limited, một doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nội y và đồ thể thao, đồng thời là đối tác lâu năm của Victoria’s Secret.

Theo kết quả kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026 được Regina Miracle công bố, doanh thu của Tập đoàn trong năm tài chính 2026 đạt khoảng 7,72 tỷ HKD (tương đương khoảng 25.400 tỷ đồng), giảm 1,6% so với mức 7,84 tỷ HKD của năm tài chính 2025.

Lợi nhuận gộp đạt khoảng 1,74 tỷ HKD (khoảng 5.700 tỷ đồng), giảm 5% so với năm trước. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) đạt khoảng 1,14 tỷ HKD (gần 3.800 tỷ đồng), tăng 8% so với mức 1,06 tỷ HKD của năm tài chính 2025.

Lợi nhuận ròng đạt khoảng 283 triệu HKD (933 tỷ đồng), tăng 54% so với năm tài chính 2025.

Mảng đồ lót tiếp tục là nguồn doanh thu lớn nhất của Tập đoàn, đóng góp khoảng 4,2 tỷ HKD trong năm tài chính 2026, chiếm 54% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp của mảng này đạt khoảng 997,1 triệu HKD với biên lợi nhuận gộp đạt 23,8%.

Trong năm tài chính 2026, mảng sản phẩm thể thao đóng góp khoảng 3,08 tỷ HKD doanh thu, tăng 5,1% so với cùng kỳ và chiếm 40% tổng doanh thu của Tập đoàn. Lợi nhuận gộp của mảng này đạt khoảng 660,3 triệu HKD với biên lợi nhuận gộp đạt 21,4%.

Trong năm tài chính 2026, các cơ sở sản xuất tại Việt Nam đóng góp 83% tổng doanh thu của tập đoàn .

Tính đến ngày 31/3/2026, Tập đoàn có khoảng 29.000 nhân viên tại Việt Nam.

Regina Miracle được thành lập tại Hong Kong năm 1998, ban đầu là nhà sản xuất miếng đệm áo ngực tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong từ năm 2015.

Năm 2016, Regina Miracle thiết lập cơ sở sản xuất tại Hải Phòng. Đến nay, mạng lưới sản xuất tại Việt Nam gồm 5 nhà máy tại Hải Phòng và một nhà máy tại Hưng Yên.

Mối quan hệ đặc biệt với Victoria’s Secret

Đến ngày 17/3/2026, trong thông điệp kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam, Chủ tịch Regina Miracle YY Hung bày tỏ sự cảm ơn đến Victoria's Secret với tư cách là đối tác thương hiệu đầu tiên của Regina Miracle tại Việt Nam.

Trong tài liệu công bố năm 2015, Regina Miracle liệt kê Victoria’s Secret trong nhóm những thương hiệu nội y lớn mà công ty có quan hệ hợp tác, cùng Bali, Maidenform, Calvin Klein và Warner’s. Ở nhóm thể thao, danh sách thời điểm đó có Adidas, Reebok, Under Armour và Champion...

Các tài liệu hiện tại của Regina Miracle không công bố đầy đủ tên từng khách hàng. Công ty chỉ cho biết đang hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế trong các mảng nội y và sản phẩm thể thao.

Năm 2022, Regina Miracle thông qua công ty con mua 49% cổ phần VSCO Holdings với giá 45 triệu USD. Đây là liên doanh vận hành hoạt động của Victoria’s Secret tại Trung Quốc. Giao dịch hoàn tất ngày 6/4/2022.

Trong năm tài chính 2026, riêng VS China đạt doanh thu khoảng 2,8 tỷ HKD, tăng 42,4% so với năm trước. Lợi nhuận ròng đạt khoảng 524,5 triệu HKD, tăng 521,7% so với năm trước. Regina Miracle ghi nhận khoảng 257 triệu HKD lợi nhuận từ công ty liên kết này theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Ngọc Điệp

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