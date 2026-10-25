Tasco bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, căn cứ theo Quyết định của Tổng Giám đốc số 45/2026/QĐ-TGĐ ngày 23/10/2026, Tasco bổ nhiệm ông Nguyễn Danh hiếu đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp kể từ ngày 23/10/2026.

Ông Nguyễn Danh Hiếu được hưởng lương, chế độ và có các quyền hạn, nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền của Phó Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ảnh minh họa: Tasco

Trong một diễn biến khác, ngày 21/10/2026, HĐQT Tasco đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương thoái vốn tại các Dự án BOT.

Theo đó, Tasco thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng, tái cấu trúc toàn bộ các Dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) và toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của doanh nghiệp này tại Công ty TNHH MTV Tasco BOT và các doanh nghiệp Dự án BOT.

Sau khi hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp nêu trên, Tasco không còn sở hữu cổ phần/phần vốn góp tại các công ty chuyển nhượng.

HĐQT giao Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyển chịu trách nhiệm triển khai các công việc: xây dựng Phương án thoái vốn, tái cấu trúc chỉ tiết cho từng dự án, thuê đơn vị tư vấn định giá độc lập để xác định giá trị thị trường trước khi quyết định chuyển nhượng (nếu cần), làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên cho vay (Ngân hàng tài trợ dự n) và các cổ đông/thành viên góp vốn trong Doanh nghiệp Dự án để thực hiện các thủ tục chấp thuận chuyển nhượng, tái cấu trúc theo quy định pháp luật và hợp đồng liên quan...

Xa hơn, đầu tháng 10/2026, HĐQT Tasco thông qua kế hoạch phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026 và các công việc liên quan.

Cụ thể, Tasco chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của công ty, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 30:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua trái phiếu, cứ 30 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.

Trái phiếu dự kiến được phát hành 1 đợt, giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động gần 3.561 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 15/10/2026. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 20/10/2026 đến 9/11/2026.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, trái phiếu có kỳ hạn hạn 5 năm, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào công ty con; đầu tư vào các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua góp vốn vào công con, hợp tác đầu tư dự án.