Phó Chủ tịch Quảng Ninh trực tiếp 'chăm sóc' doanh nghiệp

Thay vì chờ doanh nghiệp gửi đơn kiến nghị hay phản ánh tại các cuộc đối thoại định kỳ, chính quyền thành phố Quảng Ninh sẽ thiết lập cơ chế chủ động tiếp cận, nắm bắt và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Chính quyền sẽ chủ động tìm đến doanh nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt động, phát hiện những khó khăn để kịp thời đề xuất phương án tháo gỡ.

Đây là yêu cầu của ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh - khi chỉ đạo thành lập tổ công tác chuyên trách chăm sóc doanh nghiệp do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh trực tiếp phụ trách.

Theo cơ chế này, doanh nghiệp có thể phản ánh khó khăn, vướng mắc thông qua nhiều kênh liên lạc, trong đó có tổng đài hỗ trợ 24/7 dự kiến được đưa vào hoạt động. Những vấn đề thuộc phạm vi tư vấn, hỗ trợ sẽ được xử lý ngay; các kiến nghị phức tạp phải chuyển đến đúng cơ quan, cá nhân có trách nhiệm và xác định rõ thời hạn trả lời.

Điểm mới là tổ công tác không chỉ ngồi chờ doanh nghiệp liên hệ mà phải chủ động tìm đến, nắm bắt tình hình hoạt động, phát hiện những khó khăn để kịp thời đề xuất phương án tháo gỡ.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Quảng Ninh xác định, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều là những "khách hàng" quan trọng cần được quan tâm, hỗ trợ thường xuyên. Việc giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp không thể chỉ dừng lại ở các hội nghị đối thoại mà phải trở thành công việc liên tục của bộ máy chính quyền.

Cùng với việc thành lập tổ công tác, các sở, ngành, địa phương được yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, không đùn đẩy, né tránh hoặc kéo dài thời gian xử lý kiến nghị, nhất là những vướng mắc liên quan đến đất đai, nguồn vật liệu san lấp, vốn tín dụng và thủ tục đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh.

Theo thống kê, đến ngày 21/10, Quảng Ninh có 14.300 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng từ đầu năm 2026, địa phương có gần 2.800 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng.

Việc bố trí một Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp phụ trách đầu mối chăm sóc doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ rút ngắn quá trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đồng thời tăng trách nhiệm của từng cơ quan trong tháo gỡ những điểm nghẽn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.