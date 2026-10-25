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Lần đầu tiên sau 5 năm, lợi nhuận Nhựa Tiền Phong vượt Nhựa Bình Minh

| | Doanh nghiệp

Lần đầu tiên sau 5 năm, lợi nhuận Nhựa Tiền Phong vượt Nhựa Bình Minh

Năm 2021, Nhựa Tiền Phong ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm gần 468 tỷ đồng, trong khi Nhựa Bình Minh chỉ đạt 214 tỷ đồng. Đánh dấu lần đầu tiên Nhựa Tiền Phong vượt qua Nhựa Bình Minh trong vòng 10 năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán: NTP) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 5.751 tỷ đồng, tăng 18,11% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 29,92%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 29,31%.

Cùng kỳ, CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) ghi nhận doanh thu thuần 4.240 tỷ đồng, tăng 0,38%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 2,24%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 990 tỷ đồng, tăng 2,39%.

Như vậy, xét về lợi nhuận sau thuế, Nhựa Tiền Phong đã vượt Nhựa Bình Minh khoảng 31 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Một năm trước, Nhựa Tiền Phong vẫn thấp hơn đối thủ khoảng 177 tỷ đồng ở cùng kỳ.

Nhìn lại lịch sử, đây là lần đầu tiên sau 5 năm Nhựa Tiền Phong dẫn trước Nhựa Bình Minh xét theo lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm.

Lợi nhuận Nhựa Tiền Phong vượt Nhựa Bình Minh sau hơn 4 năm kể từ khi giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Cuôc đua giữa BMP và NTP vẫn luôn diễn ra gay gắt khi BMP chiếm lĩnh thị phần miền Nam, còn NTP lại đứng đầu thị phần miền Bắc, trong khi đó các sản phẩm chủ lực của cả 2 bên khá tương đồng nhau từ nhựa PVC dùng trong xây dựng và dân dụng đến các dòng sản phầm HDPE và PPR.

Dù có thâm niên hoạt động lâu hơn khi NTP thành lập từ năm 1960 và 37 năm sau đó BMP mới xuất hiện, nhưng từ năm 2011 trở lại đây NTP hầu như luôn lép vế trước BMP khi nhắc đến lợi nhuận.

Theo đó, từ năm 2011, Nhựa Bình Minh đã vượt Nhựa Tiền Phong về lợi nhuận sau thuế. Năm 2017, Nhựa Tiền Phong có một lần vượt lên với khoảng cách 28 tỷ đồng nhưng không duy trì được vị trí này trong những năm tiếp theo.

Đến năm 2021, Nhựa Tiền Phong ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm gần 468 tỷ đồng, trong khi Nhựa Bình Minh chỉ đạt 214 tỷ đồng. Đánh dấu lần đầu tiên Nhựa Tiền Phong vượt qua Nhựa Bình Minh trong vòng 10 năm.

Nguyên nhân khiến cho BMP có cú trượt dài trong năm 2021 là vì thị phần chính của BMP là ở miền Nam, do chính sách giãn cách xã hội và các khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh của BMP bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ tháng 7/2021. Đặc biệt, hầu hết các dự án xây dựng đã bị tạm ngưng trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 tại các thị trường trọng điểm. Do đó, sản lượng tiêu thụ trong quý III của BMP giảm đến 58% xuống còn 11.000 tấn. 

Trong bối cảnh đó, nhu cầu sản phẩm yếu nhưng giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao, giá hạt nhựa PVC bình quân hàng quý tăng 7,3%. Vì vậy, kết quả kinh doanh của BMP sa sút nghiệm trọng, thậm chí trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của BMP đã ghi nhận mức âm 26 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2022 đến năm 2025, Nhựa Bình Minh lại quay trở lại liên tục dẫn trước về lợi nhuận. Năm 2025, Nhựa Bình Minh tiếp tục dẫn trước với lợi nhuận sau thuế 1.229 tỷ đồng, trong khi Nhựa Tiền Phong đạt 993 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 236 tỷ đồng.

Theo Nhựa Tiền Phong, kết quả kinh doanh 9 tháng được hỗ trợ bởi việc chủ động dự báo nhu cầu và quản lý tồn kho nguyên liệu nhựa, qua đó duy trì hoạt động sản xuất ổn định. 

Đáng chú ý, doanh thu từ phân khúc dự án tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, nhờ đẩy mạnh cung cấp sản phẩm cho các công trình trọng điểm quốc gia.

Mặt khác, trước áp lực của chi phí vốn vay cao, việc khai thác các nguồn vốn với giá thấp, linh hoạt trong các quyết định mua bán ngoại tệ, cân đối dòng tiền gửi linh hoạt đã phát huy hiệu quả. Doanh thu tài chính 9 tháng đạt 176,9 tỷ đồng, tăng 42,26% so với cùng kỳ.

Báo cáo của Vietcap về Nhựa Bình Minh cho rằng, biên lợi nhuận gộp BMP trong quý 3/2026 giảm xuống 40,3%, so với 47,9% cùng kỳ năm 2025. Vietcap cho rằng nguyên nhân chủ yếu là chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao hơn bắt đầu phản ánh vào giá vốn, khi lợi thế từ lượng hàng tồn kho giá thấp trong nửa đầu năm giảm dần.

Nhựa Bình Minh gãy chuỗi tăng trưởng lợi nhuận liên tục

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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