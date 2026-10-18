Nhựa Bình Minh gãy chuỗi tăng trưởng lợi nhuận liên tục

CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 1.463 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi doanh thu giảm, giá vốn hàng bán lại tăng 9,4%, lên 873 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp giảm 19,7%, còn gần 590 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 47,9% xuống 40,3%. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm 33,4%, xuống 136 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 46,7%, còn 42,6 tỷ đồng.

Kết quả, Nhựa Bình Minh báo lãi trước thuế 399 tỷ đồng, giảm 9,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 319,3 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ, gãy chuỗi tăng trưởng liên tục được duy trì 3 quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 4.239,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.237,9 tỷ đồng, tăng 2,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 990,5 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm 8,5%, tương đương tiết kiệm gần 46 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 15,1%, xuống 133,8 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.747,7 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 140%, lên 713,2 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.470,2 tỷ đồng, giảm 18%. Tổng hai khoản mục này đạt hơn 2.183 tỷ đồng, chiếm 58% tổng tài sản.

Hàng tồn kho tăng 18%, lên 619 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng 176,6%, đạt gần 267 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 576,4 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính chỉ 54,9 tỷ đồng, chiếm chưa đến 1,5% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu đạt 3.171,3 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 1.149 tỷ đồng.

Hiện, Nawaplastic Industries, thành viên của một tập đoàn Thái Lan, là cổ đông lớn nhất tại Nhựa Bình Minh với tỷ lệ sở hữu 54,99% vốn điều lệ.