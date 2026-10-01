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Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 18/10: Xuất hiện công ty đầu tiên báo lỗ trăm tỷ

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 18/10: Xuất hiện công ty đầu tiên báo lỗ trăm tỷ

VDSC (VDS), theo số liệu công ty mẹ, báo lỗ trước thuế 105 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ lãi 310 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty mẹ lỗ trước thuế 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 318 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

DVSC báo lỗ trước thuế khoảng 4 tỷ đồng trong quý 3/2026, tương đương mức lỗ cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 5 tỷ đồng, thu hẹp so với khoản lỗ 10 tỷ đồng cùng kỳ.

KAFI Securities ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 171 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 541 tỷ đồng, tăng 58%.

VDSC (VDS), theo số liệu công ty mẹ, báo lỗ trước thuế 105 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ lãi 310 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty mẹ lỗ trước thuế 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 318 tỷ đồng.

Thủy điện Nước Trong (NTH) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 3 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 40 tỷ đồng, giảm 24%.

Sông Ba (SBA) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 27 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng, giảm 29%.

Bắc Minh (SBM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 49 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 110 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

BSG Bạc Liêu (SBL) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 giảm 89% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 4 tỷ đồng, tăng 35%.

Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 6 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng, tăng 36%.

Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 84 tỷ đồng, tăng 305%, tương đương gấp khoảng 4 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 186 tỷ đồng, tăng 186%.

VP Tanker (VPA) báo lỗ trước thuế 4 tỷ đồng trong quý 3/2026, thu hẹp so với khoản lỗ 9 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp có lãi trước thuế 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 26 tỷ đồng.

Gas Shipping (GSP) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 11 tỷ đồng, tăng 212% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 62 tỷ đồng, giảm 15%.

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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