Nhà thầu Việt Nam đứng sau dây chuyền hơn 200 robot

Câu chuyện nói trên được chia sẻ tại Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026, diễn ra ngày 16/10, do Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức. Hội nghị quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp.

Một lúc triển khai 11 dây chuyền ô tô

Bà Hồ Thị Nga - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Weldcom - cho biết doanh nghiệp đồng hành cùng VinFast từ năm 2018. Trước đó, Weldcom cung cấp thiết bị và dịch vụ gia công kim loại, lấy công nghệ hàn làm cốt lõi, phát triển từ nền tảng tích hợp tự động hóa đơn lẻ.

Doanh nghiệp ban đầu tham gia thiết kế, triển khai và lắp đặt dây chuyền xe máy điện. Bước tiếp theo là dựng lại, thiết lập lại dây chuyền sản xuất thân vỏ ô tô tại Hải Phòng từ hiện trạng dây chuyền của FFT, với quy mô gần như tự động hóa hoàn toàn, gồm hơn 200 robot.

Bà Hồ Thị Nga - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Weldcom.

Phạm vi công việc mở rộng từ thiết kế, triển khai, quản lý dự án đến khi dây chuyền cho ra sản phẩm. Từ dự án tại Hải Phòng, Weldcom tiếp tục làm tổng thầu dây chuyền thân vỏ tại Hà Tĩnh, Ấn Độ và Indonesia.

“Hợp tác với VinFast thì điểm nào cũng khó. Nhưng dưới góc độ tích cực, làm được việc khó mới phát triển bền vững và đi xa được”, bà Nga nói.

Bà nêu các áp lực về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và chất lượng. Để đáp ứng, Weldcom huy động chuyên gia quốc tế, phối hợp với những đơn vị có kinh nghiệm, đồng thời đào tạo đội ngũ kỹ sư qua từng dự án.

Kết quả, từ năm 2018-2025, tổng giá trị hợp đồng ký kết giữa Weldcom và VinFast đạt hơn 200 triệu USD. Riêng năm 2025, có thời điểm doanh nghiệp triển khai đồng loạt 11 dây chuyền sản xuất thân vỏ ôtô, tổ chức làm việc liên tục để đáp ứng tiến độ.

Ở dự án nước ngoài, một dây chuyền hoàn chỉnh được tích hợp từ hàng nghìn thiết bị, linh kiện có nhiều nguồn cung. Đại diện Weldcom cho biết các hạng mục gia công kết cấu được thực hiện tại Việt Nam rồi xuất khẩu. Hệ thống đồng thời sử dụng thiết bị nhập khẩu và một số cấu phần gia công tại Ấn Độ.

Vì vậy, năng lực doanh nghiệp đảm nhận ở đây là tổ chức, tích hợp và làm chủ công nghệ dây chuyền. Theo Weldcom, dự án xưởng hàn thân vỏ tại Ấn Độ đã được triển khai qua hai giai đoạn. Doanh nghiệp tiếp tục nhận công việc có quy mô lớn hơn, hàm lượng công nghệ cao hơn tại Indonesia.

“Sự hỗ trợ lớn nhất của VinFast là tạo ra thị trường, thiết lập tiêu chuẩn, đồng thời tin tưởng trao cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực”, bà Nga chia sẻ.

Tuy nhiên, ra nước ngoài cũng phát sinh những rào cản về thủ tục xuất nhập khẩu, văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện thị trường. Weldcom đang tiếp cận các tập đoàn như Mahindra, Tata tại Ấn Độ để thực hiện bước đi toàn cầu.

Đầu tư là nói không với ngồi yên

Ông Dương Minh Hải - Giám đốc cấp cao Công ty CP Công nghiệp Kimsen - cho biết bài toán khó là doanh nghiệp muốn có đơn hàng trước khi đầu tư, còn khách hàng lại yêu cầu nhà cung cấp có sẵn năng lực sản xuất.

Kimsen thành lập năm 2013, đi vào sản xuất năm 2015, ban đầu định hướng làm nhôm thanh định hình phục vụ công nghiệp và xây dựng. Theo doanh nghiệp, Kimsen bắt đầu hợp tác với VinFast từ năm 2021, từng bước mở rộng từ vỏ pin xe máy điện sang linh kiện nhôm cho ô tô.

“Chúng tôi xác định tư duy chủ động đầu tư trước để thu hái thành quả sau. Chúng tôi tự đầu tư máy móc, khuôn mẫu và nghiên cứu công nghệ sản xuất ra sản phẩm mẫu”, ông Hải nói.

Hiện Kimsen cung cấp các linh kiện nhôm cho ô tô, xe máy điện, gồm cấu phần bên sườn, thanh cản, linh kiện làm vỏ pin và khung sườn tăng cứng. Theo ông Hải, doanh thu từ nhóm hàng VinFast trong năm 2026 khoảng 600 tỷ đồng. Trong 3 năm gần đây, Kimsen tăng trưởng trung bình 20-30%/năm, riêng năm nay, mức tăng trưởng khoảng 40%.

Quá trình hợp tác giúp doanh nghiệp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng IATF dành cho ngành ô tô, sau đó có thêm khách hàng Mỹ. Linh kiện của Kimsen hiện được cung cấp cho các nhà máy VinFast tại Indonesia và Ấn Độ.

Sự thay đổi còn nằm ở cách phát triển sản phẩm. Kimsen từng tập trung sản xuất theo bản vẽ, nay tham gia sớm hơn vào thiết kế, đánh giá khả năng sản xuất và tối ưu quy trình. Doanh nghiệp hướng tới xây dựng đội ngũ nghiên cứu, phát triển sản phẩm và cung cấp giải pháp cho những bài toán sản xuất rộng hơn.

“Nếu không chủ động chuẩn bị, cơ hội sẽ trôi qua vào tay các doanh nghiệp nước ngoài”, ông Hải nhận định.

Từ kinh nghiệm của Weldcom và Kimsen, cơ hội nhận thêm việc đi cùng yêu cầu chuẩn bị đội ngũ, công nghệ và năng lực tổ chức sản xuất.