Nhà máy đóng tàu lớn nhất Việt Nam rộng bằng 140 sân bóng đá, thu gần 17.500 tỷ/năm: Chuẩn bị cuộc mở rộng 100 triệu USD

Ngày 15/10, Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại Khánh Hòa. Nhân dịp này, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái HD Hyundai của Hàn Quốc công bố tham vọng nâng năng lực đóng mới lên 23 tàu mỗi năm vào năm 2030, tiến tới 30 tàu mỗi năm trong trung và dài hạn.

Để hiện thực hóa kế hoạch, HVS đang triển khai chương trình đầu tư khoảng 100 triệu USD nhằm mở rộng ụ tàu, cầu cảng và nâng cấp cơ sở sản xuất. Doanh nghiệp cũng đã đạt thỏa thuận gia hạn thời gian sử dụng đất sản xuất thêm 20 năm, đến năm 2066.

Đằng sau kế hoạch mở rộng này là một trong những nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á, hiện chiếm phần lớn sản lượng tàu đóng mới được bàn giao tại Việt Nam.

30% vốn Việt Nam được góp bằng giá trị quyền sử dụng đất

HD Hyundai Việt Nam được thành lập ngày 16/10/1996, là liên doanh giữa Tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc và Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, tiền thân của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC).

Theo báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường năm 2024 của doanh nghiệp, phía Hàn Quốc nắm giữ 70% vốn, trong khi SBIC sở hữu 30%. Đặc biệt, phần vốn góp của phía Việt Nam được ghi nhận bằng giá trị quyền sử dụng đất trong thời hạn 50 năm.

Hiện SBIC có đại diện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên HVS và một vị trí Phó tổng giám đốc tham gia điều hành doanh nghiệp.

Nhà máy đặt tại khu vực Ninh Hòa, thuộc Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Theo HD Hyundai, cơ sở này rộng khoảng 100 ha, sở hữu hai ụ tàu cùng hệ thống cầu cảng dài khoảng 1,5 km.

Trong đó, một ụ tàu có chiều dài 380 m, rộng 65 m; ụ còn lại dài 260 m, được nối dài thêm 120 m, rộng 45 m. Đây là những hạng mục hạ tầng cho phép HVS đóng mới các tàu biển có trọng tải hàng chục nghìn đến hơn 100.000 tấn.

HVS khởi đầu bằng hoạt động sửa chữa tàu biển trước khi chuyển trọng tâm sang đóng mới từ năm 2008. Sau gần hai thập kỷ phát triển lĩnh vực này, nhà máy đã bàn giao khoảng 210 tàu cho các chủ tàu quốc tế, trong đó có khách hàng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và nhiều quốc gia châu Âu.

Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp gồm tàu chở dầu, tàu chở sản phẩm dầu và hóa chất, tàu hàng thương mại. Những tàu lớn nhất từng được doanh nghiệp đóng mới có trọng tải lên đến 115.000 DWT.

Theo thông tin HD Hyundai công bố nhân lễ kỷ niệm 30 năm, HVS hiện chiếm khoảng 70% lượng đơn đặt hàng đóng tàu và hơn 80% lượng tàu bàn giao của Việt Nam. Riêng năm 2025, số liệu của hãng nghiên cứu hàng hải Clarksons Research được báo chí Hàn Quốc dẫn lại cho thấy Việt Nam bàn giao lượng tàu có tổng dung tích 877.576 GT, trong đó HVS đóng góp 710.369 GT, tương đương khoảng 81%.

Quy mô sản xuất lớn cũng mang lại doanh thu hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 của HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, doanh thu HVS đạt 959,1 tỷ won, tương đương khoảng 17.500 tỷ đồng (674,3 triệu USD), tăng 12,8% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 20,1 tỷ won, tương đương khoảng 370 tỷ đồng, tăng 17,3%. Như vậy, dù doanh thu lên tới gần 700 triệu USD, biên lợi nhuận ròng của nhà máy chỉ ở mức khoảng 2,1%.

Đến cuối năm 2025, HVS có tổng tài sản 713,3 tỷ won, tương đương khoảng 12.941 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 141,3 tỷ won (khoảng 2.563 tỷ đồng) và nợ phải trả 572 tỷ won (khoảng 10.377 tỷ đồng).

Đầu tư thêm 100 triệu USD, tham vọng nâng công suất lên 30 tàu/năm

Trước khi công bố tầm nhìn mới, HVS đã triển khai nhiều đợt mở rộng nhà máy tại Khánh Hòa. Theo SBIC, riêng giai đoạn 2008–2024, doanh nghiệp đầu tư thêm khoảng 322 triệu USD vào hạ tầng, máy móc và trang thiết bị phục vụ hoạt động đóng mới tàu biển.

Đến lễ kỷ niệm tháng 10/2026, SBIC cho biết tổng vốn đầu tư của liên doanh đã được nâng lên hơn 351 triệu USD.

Trong kế hoạch tiếp theo, HVS dự kiến chi thêm khoảng 100 triệu USD để nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng năng lực sản xuất. Đây không phải kế hoạch được đưa ra lần đầu tại lễ kỷ niệm 30 năm, bởi doanh nghiệp đã đề cập khoản đầu tư này trong cuộc làm việc với Bộ Xây dựng từ tháng 4/2025.

Theo thông tin công bố hồi tháng 7/2026, nhà máy có năng lực đóng mới khoảng 1,44 triệu DWT mỗi năm. Trong năm nay, HVS đặt mục tiêu đóng 17 tàu, với doanh thu dự kiến 691 triệu USD.

Để tiến tới công suất 23 tàu/năm vào năm 2030, doanh nghiệp dự kiến cần bố trí khoảng 20 ha mặt bằng phục vụ mở rộng sản xuất, đồng thời đầu tư thêm nhà xưởng và thiết bị.

Song song với tăng số lượng tàu, HVS còn định hướng phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đặc biệt là tàu sử dụng nhiên liệu kép LNG, tàu container, tàu chuyên dụng và tàu phục vụ hoạt động ngoài khơi.

Theo SBIC, sự hiện diện của HVS đã góp phần hình thành mạng lưới khoảng 200 nhà thầu phụ tham gia cung ứng vật tư, thiết bị và kết cấu cơ khí cho nhà máy. Một số doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cũng đang lên kế hoạch đầu tư thêm nhà xưởng để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong những năm tới.