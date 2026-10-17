Gạo Aan lần thứ 3 liên tiếp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam

‏Tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 diễn ra với chủ đề "Dòng chảy Thương hiệu Việt", Gạo Aan tiếp tục được vinh danh là sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp thương hiệu được ghi nhận kể từ năm 2022.‏

‏Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được xây dựng trên các giá trị cốt lõi về chất lượng, đổi mới, sáng tạo và năng lực tiên phong, hướng đến nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế. Với doanh nghiệp, sự công nhận này là cơ sở để củng cố uy tín, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng kết nối với đối tác, thị trường.‏

‏Đối với ngành lúa gạo, ý nghĩa này càng rõ nét khi doanh nghiệp Việt đang từng bước chuyển từ tư duy cạnh tranh dựa trên sản lượng sang nâng cao giá trị thông qua chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu và năng lực đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.‏

‏Từ nền tảng chất lượng đến năng lực cạnh tranh‏

‏Ba kỳ liên tiếp đã phản ánh quá trình duy trì và nâng cao năng lực của doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn phát triển. Với Aan, nền tảng đó được xây dựng từ việc kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi giá trị, từ vùng nguyên liệu, canh tác, thu hoạch đến chế biến, bảo quản và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.‏

‏Ra mắt thương hiệu từ năm 2019, Aan theo đuổi định hướng phát triển các sản phẩm gạo sạch, an toàn và có giá trị gia tăng. Doanh nghiệp từng bước đầu tư vào hệ thống nhà máy, công nghệ chế biến, sấy và bảo quản, đồng thời phát triển vùng nguyên liệu và các mô hình liên kết với nông dân nhằm nâng cao tính ổn định của nguồn nguyên liệu cũng như chất lượng thành phẩm.‏

‏Gạo Aan trên thị trường‏

‏Từ nền tảng này, Aan phát triển danh mục sản phẩm theo hướng đáp ứng nhiều phân khúc và yêu cầu thị trường. Các dòng như ST25 Thượng Hạng, ST25 Lúa Tôm, Japonica,.. được xây dựng với những định hướng khác nhau về tiêu chuẩn và thị trường, góp phần chuyển hạt gạo từ một sản phẩm hàng hóa thành sản phẩm có câu chuyện, tiêu chuẩn và giá trị thương hiệu rõ nét hơn.‏

‏"Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia lần thứ ba liên tiếp là niềm tự hào, nhưng trên hết là sự nhắc nhở về trách nhiệm. Chúng tôi xác định chất lượng là nền tảng và đổi mới là động lực. Mục tiêu của Aan là xây dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng, đối tác và đồng hành cùng người nông dân để cùng nâng tầm giá trị hạt gạo Việt", ‏ ‏ông Trương Mạnh Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực A An, chia sẻ.‏

‏Nâng giá trị hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế‏

‏Cùng với phát triển thị trường nội địa, Aan đang mở rộng hoạt động xuất khẩu, mục tiêu đưa sản phẩm đến hơn 20 quốc gia. Thay vì áp dụng một mô hình sản phẩm cho mọi thị trường, doanh nghiệp phát triển danh mục theo đặc điểm và yêu cầu của từng phân khúc, trong đó chú trọng những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.‏

‏Song song với sản phẩm, Aan tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất và bảo quản, phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết với nông dân và triển khai các mô hình sản xuất hướng đến giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Những yếu tố này góp phần hình thành năng lực cạnh tranh dài hạn thay vì chỉ tạo lợi thế trong từng đơn hàng hay từng thị trường.‏

‏Mô hình canh tác lúa chất lượng cao giảm phát thải‏

‏Ở góc độ rộng hơn, hành trình của Aan cũng cho thấy hướng chuyển dịch của ngành gạo Việt: từ cạnh tranh bằng sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn, thương hiệu và giá trị gia tăng. Khi các thị trường quốc tế ngày càng nâng cao yêu cầu về an toàn, truy xuất nguồn gốc, môi trường và phát triển bền vững, năng lực xây dựng thương hiệu và kiểm soát chuỗi giá trị trở thành một phần quan trọng trong sức cạnh tranh của doanh nghiệp.‏

‏Với Aan, lần thứ ba liên tiếp được công nhận Thương hiệu Quốc gia không phải điểm kết của hành trình, mà là một cột mốc để doanh nghiệp tiếp tục nâng chuẩn. Từ chất lượng của từng hạt gạo đến năng lực sản xuất, đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường, Aan hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị cho hạt gạo Việt và từng bước xây dựng một thương hiệu có sức cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế.‏