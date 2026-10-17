Cái bắt tay giữa đại gia Vũ Văn Tiền và Đại học Bách khoa Hà Nội hé lộ mô hình chưa từng có tại Việt Nam

Tập đoàn Geleximco của doanh nhân Vũ Văn Tiền đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ giáo dục. Mới đây, Tập đoàn Geleximco thông báo về việc thành lập Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Giáo dục Geleximco (Geleximco AI & Edtech JSC).

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền cho hay, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt. Giáo dục vì thế cần có những bước chuyển mạnh mẽ để thế hệ trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn làm chủ công nghệ.

Trước yêu cầu đó, Geleximco xác định phát triển và phổ cập giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục là một định hướng chiến lược dài hạn, đồng thời là một trọng tâm trong thực hiện trách nhiệm xã hội của Tập đoàn. Geleximco AI & Edtech JSC sẽ giữ vai trò nòng cốt trong việc nghiên cứu, phát triển và triển khai hệ sinh thái giáo dục STEM & AI trên phạm vi toàn quốc.

Được xây dựng trên triết lý vận hành tinh gọn “AI-First”, Geleximco AI & Edtech vận hành một kiến trúc giáo dục số quy mô lớn dựa trên 4 trụ cột vững chắc gồm Nền tảng số, Kho học liệu số, Thiết bị giáo dục và Dịch vụ đồng hành.

Cùng với đó là 2 mũi nhọn chiến lược: Phát triển lớp công nghệ AI chuyên biệt cho giáo dục (Education AI Layer) với 3 nhóm trợ lý thông minh (Trợ lý quản lý, AI Teaching Copilot cho giáo viên, và AI Tutor cho học sinh); đồng thời kiến tạo nền tảng STEM mở kết nối mọi nhà cung ứng, cơ sở giáo dục và chuyên gia trên toàn quốc.

Trước đó, vào sáng ngày 15/10, Tập đoàn Geleximco đã cùng Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành. Đây là tiền đề tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam

Trung tâm là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của mạng lưới Design Factory toàn cầu. Mô hình Design Factory do Đại học Aalto (Phần Lan) khởi xướng năm 2008.

Mô hình này kết nối con người, phương pháp, không gian sáng tạo và doanh nghiệp trong cùng một hệ sinh thái. Tại đây, sinh viên không chỉ tiếp cận kiến thức chuyên môn mà còn được trải nghiệm toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm, từ xác định vấn đề, tư duy thiết kế, chế tạo thử nghiệm đến đánh giá, hoàn thiện và hướng tới thương mại hóa.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối nghiên cứu liên ngành, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và tăng cường sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo, phát triển công nghệ.

Song song với đó, Geleximco cũng đang đầu tư xây dựng tại Đại học Bách khoa Hà Nội một phòng thí nghiệm thực hành (Lab) công nghệ Robot và một Trung tâm Công nghệ giáo dục. Đây là những hạng mục góp phần mở rộng không gian thực hành, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, tạo điều kiện để hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường đi vào chiều sâu.

Việc đầu tư các hạ tầng chuyên biệt về Robot và công nghệ giáo dục thể hiện định hướng của GELEXIMCO trong việc gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tế, đồng thời mở rộng hợp tác từ đào tạo kỹ thuật truyền thống sang những lĩnh vực có tiềm năng phát triển như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp giáo dục thông minh.

Khi được kết nối đồng bộ với hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hệ sinh thái doanh nghiệp, các không gian thực hành này có thể tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ mới, tham gia các dự án thực tế và từng bước phát triển năng lực sáng tạo, làm chủ công nghệ. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tìm kiếm các giải pháp đáp ứng nhu cầu của thị trường.