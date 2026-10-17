Động thái chưa từng có của Vingroup mở ra cơ hội lớn cho hàng loạt doanh nghiệp Việt

Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 do Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, chế tạo, gia công và nhiều ngành nghề thiết yếu khác. Sự kiện hướng tới mục tiêu mở rộng mạng lưới nhà cung cấp nội địa, thúc đẩy nội địa hóa và gia tăng sự tham gia của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị công nghệ cao.



Tại sự kiện này, Vingroup công bố chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Theo chính sách được công bố, các đối tác đặt nhà máy tại khu công nghiệp của Vinhomes và VinFast sẽ được ưu đãi 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu và 30% trong 5 năm tiếp theo. Vingroup cũng chia sẻ hạ tầng logistics và hệ thống cảng biển nước sâu nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cam kết hỗ trợ đầu ra cho các nhà cung cấp. Vingroup sẽ công khai kế hoạch sản xuất, cung cấp dự báo sản lượng luân phiên trong khoảng 12 - 24 tháng và ký các thỏa thuận khung dài hạn với đối tác.

Việc có thêm thông tin về nhu cầu sản xuất và kế hoạch cung ứng trong trung hạn được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch đầu tư, tổ chức sản xuất và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng đơn hàng.

Bên cạnh chính sách về mặt bằng và đầu ra, Vingroup còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin kỹ thuật, tư vấn nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng, thẩm định mẫu thử và kết nối với các đối tác nước ngoài để hợp tác hoặc nhận chuyển giao công nghệ khi có nhu cầu.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia cung ứng cho những nhà máy VinFast tại Ấn Độ và Indonesia. Đây là hướng mở rộng thị trường cho các nhà cung cấp trong nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo định hướng của Vingroup, mạng lưới nhà cung cấp trong nước sẽ được mở rộng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm, gồm công nghiệp, công nghệ, xây dựng, hạ tầng, năng lượng xanh, thương mại và dịch vụ.

Lãnh đạo Vingroup cho biết, tập đoàn mong muốn thông qua sự phát triển của các công ty trong hệ sinh thái để tạo thêm thị trường và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia những chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao.

Tập đoàn kỳ vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong nước trở thành đối tác chiến lược lâu dài, cùng đầu tư, phát triển năng lực và mở rộng hoạt động trong tương lai.

Định hướng này được đặt trong bối cảnh Vingroup và các công ty thành viên đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam và nước ngoài.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast đang phát triển các nhà máy sản xuất ô tô và xe máy điện tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ấn Độ và Indonesia; trong khi VinMetal triển khai dự án nhà máy gang thép tại Hà Tĩnh.

Ở lĩnh vực đô thị và hạ tầng, hệ sinh thái Vingroup có các dự án đại đô thị Vinhomes, hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh, cùng 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Trong lĩnh vực năng lượng. VinEnergo đang triển khai 8 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam với tổng công suất khoảng 7,5 GW, bên cạnh các dự án quốc tế.

Những dự án này mở ra nhu cầu cung ứng trong nhiều ngành nghề, từ cơ khí, chế tạo, vật liệu, linh kiện đến xây dựng, hạ tầng và năng lượng. Việc phát triển mạng lưới nhà cung cấp nội địa vì vậy được Vingroup xác định là một trong những hướng đi nhằm tăng cường nội địa hóa và nâng cao giá trị doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng.

Với các chính sách ưu đãi trên sẽ là động lực thúc đẩy năng lực công nghiệp hỗ trợ trong nước, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước đưa doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.