Nguyên giảng viên Đại học Bách khoa đặt mục tiêu xây 10.000 căn NOXH, liên tiếp thâu tóm dự án của Phát Đạt, Saigonres, từng muốn đấu giá 3.790 căn tái định cư Thủ Thiêm

Trong năm 2026, doanh nghiệp liên tiếp xuất hiện trong các thương vụ nhận chuyển nhượng dự án, đồng thời đưa dự án đầu tiên tại Đồng Nai ra thị trường và đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều công trình hạ tầng tại Lâm Đồng.

Mở rộng danh mục dự án, đưa sản phẩm mới ra thị trường

Theo thông tin từ Tập đoàn Bcons, tiếp nối hành trình 13 năm phát triển, Tập đoàn Bcons tiếp tục đặt trọn tâm huyết vào mục tiêu xây dựng hơn 10.000 căn hộ nhà ở xã hội tại TP.HCM.

Mới đây, ngày 1/10/2026, Bcons bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Bcons City Life, phường Tân Uyên, TP.HCM, khu vực Bình Dương trước đây.

Dự án được khởi công ngày 19/6/2026, xây dựng trên khu đất rộng hơn 6.667 m², gồm 2 block cao 15 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp 802 căn hộ.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên trong kế hoạch mở rộng sang phân khúc nhà ở xã hội của Bcons. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển hơn 10.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM, với các địa điểm dự kiến tiếp theo tại phường Tân Đông Hiệp, phường Đông Hòa và xã Nhà Bè.

Bên cạnh dự án nhà ở xã hội, Bcons đang mở rộng danh mục bất động sản thương mại sang Đồng Nai. Ngày 17/8/2026, doanh nghiệp công bố lộ trình triển khai Bcons Central Park tại phường Tam Hiệp, Đồng Nai, với quy mô 2.820 căn hộ và 113 căn shophouse.

Đây là dự án đầu tiên của Bcons tại Đồng Nai. Theo kế hoạch được công bố, doanh nghiệp dự kiến giới thiệu sản phẩm ra thị trường từ tháng 9/2026, chia thành 3 đợt. Đợt đầu gồm 1.400 căn hộ và 113 căn shophouse, đợt hai có thêm 800 căn và đợt ba có 620 căn.

Đến ngày 11/9, Bcons khai trương nhà mẫu tại dự án. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, dự án vẫn đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định, trong đó có giấy phép xây dựng và thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Việc triển khai Bcons Central Park đánh dấu bước mở rộng địa bàn phát triển dự án của doanh nghiệp từ khu vực Bình Dương trước đây sang Đồng Nai.

Nhận chuyển nhượng dự án từ Saigonres, Phát Đạt

Một trong những chuyển động đáng chú ý của Bcons trong năm 2026 là hoạt động nhận chuyển nhượng các dự án từ doanh nghiệp khác.

Ngày 16/9/2026, Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã chứng khoán: SGR) đã chuyển nhượng dự án Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside cho Bcons với giá trị 245 tỷ đồng.

Vị trí dự án Phú Định Riverside.

Dự án nằm tại khu vực kênh Đôi, phường Phú Định, TP.HCM, trên khu đất rộng 2.104 m². Theo thiết kế, công trình gồm 1 block cao 17 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp 169 căn hộ với diện tích từ 40 đến 75 m².

Phú Định Riverside được khởi công từ tháng 8/2025. Trước khi chuyển nhượng, dự án đã hoàn thành công tác ép cọc và đang thi công tầng hầm. Saigonres cho biết việc chuyển nhượng nằm trong kế hoạch cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án quy mô lớn hơn.

Trước thương vụ với Saigonres, Bcons cũng nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú từ Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR).

Theo thông tin Phát Đạt công bố trong tháng 6/2026, Bcons nhận chuyển nhượng 136,86 triệu cổ phần tại Cao ốc Hòa Phú. Giá trị thương vụ dự kiến tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, Cao ốc Hòa Phú sẽ không còn là công ty con của Phát Đạt.

Cao ốc Hòa Phú là chủ đầu tư dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2, còn gọi là Bình Dương Tower 2, tại khu vực Thuận An, Bình Dương trước đây. Dự án có diện tích hơn 26.500 m², quy mô 39 tầng và tối đa 4 tầng hầm, dự kiến cung cấp khoảng 3.270 căn hộ cùng 16 căn nhà liền kề.

Hai thương vụ cho thấy Bcons đang bổ sung dự án thông qua hoạt động nhận chuyển nhượng vốn và dự án, bên cạnh việc phát triển các khu nhà ở do doanh nghiệp trực tiếp triển khai.

Bcons Land quan tâm kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hồi tháng 9/2026, Bcons Land - doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Bcons Group đã có văn bản gửi UBND TP HCM về việc quan tâm kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ chung cư các lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phường An Khánh cùng Sunshine Group và CTCP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land).

Đề xuất đầu tư hạ tầng tại Lâm Đồng

Ngày 24/6/2026, Bcons làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về đề xuất nghiên cứu đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông, đô thị sinh thái và kinh tế biển.

Ông Lê Như Thạch tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.



Doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu tuyến đường ven biển phía Nam Lâm Đồng, Trung tâm hành chính mới của tỉnh và một số dự án giao thông có tính chất kết nối liên vùng. Các phương án được đề xuất theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách nhà nước.

Tại thời điểm làm việc, Bcons cũng cập nhật tiến độ 2 dự án đang triển khai tại địa phương. Khu dân cư phức hợp Việt Pháp, còn gọi là Bcons Mimosa, có quy mô hơn 43 ha, tổng vốn đầu tư 997 tỷ đồng. Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng căn hộ Bcons Lạc Dương có quy mô 99 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh giao các sở, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Từ doanh nghiệp xây dựng đến nhà phát triển bất động sản

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, từng học tập và giảng dạy tại Đại học Bách khoa TP.HCM trước khi chuyển sang kinh doanh.

Bcons khởi đầu từ lĩnh vực tư vấn thiết kế và xây dựng, sau đó mở rộng sang phát triển bất động sản. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp tập trung phát triển căn hộ tại khu vực Dĩ An và Thuận An, Bình Dương trước đây, với các dự án như Bcons Suối Tiên, Bcons Garden, Bcons Plaza, Bcons Polygon, Bcons Green Topaz và Bcons Polaris.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, Bcons đã bàn giao hơn 20.000 căn hộ thương mại, hiện quản lý khoảng 3.000 căn hộ và phòng cho thuê, đồng thời đang xây dựng thêm khoảng 6.000 căn cho thuê.

Ngoài bất động sản, tập đoàn còn vận hành Trung tâm thương mại Bcons City Mall, 5 tòa nhà văn phòng và hệ thống giáo dục B.School gồm 10 trường mẫu giáo cùng 2 trường liên cấp.

Từ đầu năm 2026, các động thái của Bcons cho thấy doanh nghiệp đang đồng thời mở rộng địa bàn phát triển dự án, nhận chuyển nhượng các tài sản bất động sản và tham gia nghiên cứu đầu tư hạ tầng.