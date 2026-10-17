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Novaland báo tin vui về siêu dự án “sống còn”

| | Bất động sản

Novaland dự kiến mở bán trở lại dự án Aqua City từ ngày 31/10.

CTCP Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin cập nhật về dự án Aqua City.

Doanh nghiệp cho biết, sau khoảng thời gian tập trung tháo gỡ vướng mắc, Aqua City đang chuyển sang giai đoạn triển khai mới khi các thủ tục pháp lý trọng yếu tại toàn bộ phân khu được hoàn tất, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Theo kế hoạch, dự án sẽ chính thức mở bán trở lại từ ngày 31/10/2026.

Aqua City được doanh nghiệp xác định là một trong những dự án trọng điểm, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển. Việc mở bán trở lại đánh dấu bước chuyển từ tập trung tháo gỡ vướng mắc sang đẩy mạnh kinh doanh.

Đến tháng 10/2026, toàn bộ các phân khu thuộc cụm dự án Aqua City đã hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, đủ điều kiện triển khai ký hợp đồng mua bán theo quy định, tạo cơ sở để doanh nghiệp thực hiện kế hoạch kinh doanh, thu tiền và bàn giao tại dự án.

Cùng với đó, Novaland cho biết sẽ tiếp tục triển khai xây dựng tại các phân khu, đẩy nhanh bàn giao và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho khách hàng. Trong năm 2026, dự án dự kiến xây dựng hơn 1.000 căn nhà và bàn giao hơn 500 sản phẩm.

Dự án Aqua City có quy mô khoảng 1.000 ha do Novaland làm chủ đầu tư Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.

Thanh Phong

Việt Nam hàng ngày

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