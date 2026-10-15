Tập đoàn Sơn Hải đón tin vui lớn, Chủ tịch Nguyễn Viết Hải cùng con trai xuất hiện tại sự kiện đáng chú ý ở Tây Ninh

(Ảnh: Báo Chính phủ)

2 dự án thành phần có tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và Dự án thành phần 2-5 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM. Công trình được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT). Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, phát biểu tại lễ khởi động. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, 2 dự án thành phần có tổng chiều dài khoảng 78,3 km, tổng mức đầu tư dự kiến 43.298 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án thành phần 2-4 xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, dài khoảng 42,55 km, tổng mức đầu tư 20.485 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2-5 xây dựng đường cao tốc đoạn từ đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đến Cảng Hiệp Phước, dài khoảng 35,75 km, tổng mức đầu tư 22.813 tỷ đồng. Hai dự án được đầu tư trước mắt theo quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Sơn Hải tiếp tục tham gia các dự án thành phần thuộc Vành đai 4 TP.HCM

Đường Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 159,31 km, được chia thành 10 dự án thành phần, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng.

Tuyến đường được định hướng kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, tăng cường liên kết giữa các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển và cảng hàng không.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thêm hướng vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp, vùng sản xuất và cửa khẩu đến hệ thống cảng biển, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Tập đoàn Sơn Hải cũng được lựa chọn làm nhà đầu tư Dự án thành phần 2-1 thuộc đường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn từ nút giao Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, với chiều dài khoảng 18,23 km và tổng mức đầu tư theo nghị quyết khoảng 4.776 tỷ đồng.

Như vậy, ngoài dự án thành phần 2-1, Sơn Hải tiếp tục tham gia 2 dự án thành phần 2-4 và 2-5 của tuyến Vành đai 4 TP.HCM, với tổng mức đầu tư dự kiến cộng lại hơn 48.000 tỷ đồng.

Tại lễ khởi động ngày 15/10, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, cùng con trai - ông Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc tập đoàn có mặt tại sự kiện.

Theo kế hoạch của tỉnh Tây Ninh, 2 dự án thành phần 2-4 và 2-5 đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029. Địa phương cho biết diện tích đã được chi trả bồi thường, hỗ trợ đạt trên 94% tổng diện tích cần thực hiện; đồng thời triển khai 6 khu tái định cư và hệ thống đường gom, đường bên phục vụ dự án.