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Một địa phương sắp đấu thầu quốc tế dự án đô thị sinh thái hơn 25.600 tỷ đồng, quy mô gần 526 ha bên hồ nổi tiếng miền Bắc

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Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh có diện tích gần 526ha, tại phường Xuân Hòa, nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Đại Lải.

Ảnh minh họa.

Khu đô thị gần 526 ha, tổng vốn đầu tư hơn 25.600 tỷ đồng

UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt thông tin dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh tại phường Xuân Hòa. Theo kế hoạch, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế, dự kiến trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Theo thông tin được công bố, dự án có diện tích khoảng 525,84 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 25.639 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người.

Dự án nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Đại Lải, được định hướng phát triển thành khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí.

Các hạng mục dự kiến gồm nhà ở thấp tầng, chung cư, biệt thự, khách sạn, công trình thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh, công trình công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trong cơ cấu sử dụng đất, khoảng 146,5 ha được bố trí cho đất ở; 16 ha dành cho dịch vụ du lịch; 21,76 ha dành cho khu vui chơi giải trí; 41,26 ha dành cho thương mại, dịch vụ và 96,31 ha dành cho cây xanh, công viên.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Tiến độ thực hiện không quá 120 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, được chia thành 3 giai đoạn, với diện tích lần lượt khoảng 157,75 ha, 210,34 ha và 157,75 ha.

Nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu gần 3.846 tỷ đồng

Theo phương án tài chính được phê duyệt, nhà đầu tư tham gia dự án phải đáp ứng yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư, tương đương khoảng 3.845,9 tỷ đồng. Phần vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác chiếm tối đa 85%, tương đương khoảng 21.793,5 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ là bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của dự án là bảo tồn hồ Lập Đinh, duy trì chức năng điều tiết nước và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Diện tích đất công trình thủy lợi hồ Lập Đinh cùng hành lang bảo vệ vào khoảng 59,7 ha.

Theo phương án được công bố, dự án không thực hiện san lấp lòng hồ từ cao độ +39 m trở xuống. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải tuân thủ quy định pháp luật; việc khai thác các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên mặt nước cũng phải đáp ứng yêu cầu về an toàn công trình, bảo vệ nguồn nước và môi trường.

Về nhà ở xã hội, nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Quỹ đất dự kiến dành để thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội khoảng 29,3 ha, tương đương khoảng 20% tổng diện tích đất ở của dự án.

Trước đó, ngày 28/5/2026, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu C3 tỷ lệ 1/2.000, phát triển đô thị và du lịch dịch vụ khu vực phía Nam hồ Đại Lải. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch rộng gần 3.179 ha, thuộc địa bàn các phường Phúc Yên, Xuân Hòa và các xã Bình Tuyền, Bình Nguyên.

Khu vực này được định hướng phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ, kết nối với các trục giao thông trong vùng và hỗ trợ mở rộng không gian đô thị phía Đông của khu vực Vĩnh Phúc trước đây.

Ngọc Lan

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