Vingroup tung “chiêu” hút nhà cung ứng: Giảm 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu, chia sẻ hạ tầng logistics và cam kết đầu ra ổn định

Ngày 16/10, Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 được Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, chế tạo, gia công và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

Tại Hội nghị, bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu công bố chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho các doanh nghiệp phụ trợ tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Cụ thể, Tập đoàn ưu đãi 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu và 30% trong 5 năm tiếp theo cho các đối tác đặt nhà máy tại các khu công nghiệp của Vinhomes và VinFast, đồng thời chia sẻ hạ tầng logistics và hệ thống cảng biển nước sâu.

Vingroup cũng cam kết bảo đảm đầu ra ổn định cho nhà cung cấp thông qua việc công khai kế hoạch sản xuất, cung cấp dự báo sản lượng luân phiên từ 12 đến 24 tháng và ký thỏa thuận khung dài hạn.

Bên cạnh việc ưu đãi phí thuê mặt bằng và cam kết đầu ra, Vingroup cho biết sẽ chia sẻ thông tin kỹ thuật, tư vấn nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng, thẩm định mẫu thử và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài để hợp tác hoặc nhận chuyển giao công nghệ nếu có nhu cầu.

Vingroup cho biết các doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội tham gia cung ứng cho các nhà máy VinFast tại Ấn Độ, Indonesia, tạo đà gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vingroup cũng cho biết sẽ mở rộng hệ thống nhà cung cấp nội địa cho tất cả các lĩnh vực trọng điểm gồm công nghiệp, công nghệ, xây dựng, hạ tầng, năng lượng xanh và thương mại, dịch vụ.

Hiện Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn như: các nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ấn Độ và Indonesia; nhà máy gang thép VinMetal Hà Tĩnh; các siêu đô thị Vinhomes; hai tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh và 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội; 8 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 7,5 GW tại Việt Nam và các dự án quốc tế của VinEnergo…