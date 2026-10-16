‏Cùng với các thí sinh Bảng Cá nhân, 32 đội thi bảng Đồng đội từ nhiều trường đại học trên cả nước sẽ trực tiếp tranh tài đầu tư thực tế để khẳng định "Bản lĩnh đầu tư trong kỷ nguyên số".‏

‏Bảng Đồng đội và Bảng Cá nhân sẵn sàng tranh tài đầu tư thực tế‏

‏Trong 5 tuần (từ ngày 20/10 đến hết ngày 20/11/2026), hai bảng thi Cá nhân và Đồng đội của RongViet Invest mùa 4 sẽ cùng bước vào Vòng Đầu tư thực tế.‏

‏Ở ‏Bảng Đồng đội, 32 đội tuyển đại diện các trường đại học đồng hành trên toàn quốc, mỗi đội gồm ba sinh viên, được Rồng Việt tài trợ vốn đầu tư ban đầu 20 triệu đồng. Các đội sẽ cùng nghiên cứu doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, phân bổ danh mục và phối hợp ra quyết định trong 5 tuần đầu tư thực tế trên thị trường.‏

‏Kết thúc vòng thi, Top 5 đội có hiệu quả đầu tư cao nhất‏ ‏ sẽ bước vào Vòng Thuyết trình, dự kiến diễn ra vào ngày 28/11/2026.‏ Tại đây, các đội sẽ trình bày, bảo vệ chiến lược và phản biện trước Ban giám khảo để tranh tài với tổng giải thưởng trị giá 125 triệu đồng.‏

‏Đội ISB – HUB, Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế SaigonISB, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đang trình bày về chiến lược đầu tư tại RongViet Invest 2025‏

‏Song song đó, các ‏Bảng Cá nhân‏ ‏sẽ là sân chơi tự do để sinh viên tiếp tục thử sức bản lĩnh trên thị trường thực tế. Để tham gia, thí sinh đã hoàn thành Vòng Kiến thức đầu tư trước đó có thể nạp vốn tối thiểu 2 triệu đồng và tối đa 20 triệu đồng trước ‏ ‏17:00ngày 19/10/2026 và bắt đầu tranh tài đầu tư từ ngày 20/10 đến 20/11/2026. ‏Tổng giá trị giải thưởng của vòng thi này là 50 triệu đồng, trong đó giải Nhất mang về phần thưởng 15 triệu đồng.‏

‏Tổng giá trị giải thưởng Bảng cá nhân và Bảng đồng đội tại RongViet Invest 2026‏

‏Vòng đầu tư thực tế của RongViet Invest là sân chơi giàu tính trải nghiệm để sinh viên đam mê lĩnh vực tài chính - đầu tư có thể áp dụng kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, phân tích thị trường và doanh nghiệp, phát triển kỹ năng quản lý danh mục và quản trị rủi ro trước những biến động thực tế.‏

‏Đặc biệt, trong khuôn khổ cuộc thi, thí sinh sẽ giao dịch trong danh mục cổ phiếu do Rồng Việt sàng lọc dựa trên các tiêu chí về thanh khoản, nền tảng doanh nghiệp và triển vọng đầu tư. Danh mục này tạo phạm vi nghiên cứu tập trung, giúp sinh viên có thêm cơ sở để lựa chọn cổ phiếu và xây dựng phương án đầu tư phù hợp.‏

‏Nền tảng công nghệ nâng tầm bản lĩnh nhà đầu tư trẻ trong kỷ nguyên số‏

‏Không chỉ tạo môi trường cạnh tranh, RongViet Invest 2026 còn mang đến những điều kiện hỗ trợ thiết thực để sinh viên thử sức đầu tư thực tế một cách chủ động và có trách nhiệm.‏

‏Trong thời gian thi, thí sinh được ‏ ‏miễn phí giao dịch và có sự đồng hành của đội ngũ Chuyên viên Tư vấn đầu tư Rồng Việt. Đội ngũ giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ thí sinh trong quá trình tìm hiểu thị trường, nghiên cứu thông tin, hướng dẫn giao dịch và hoàn thiện phương pháp đầu tư.‏

‏Bên cạnh đó, các nền tảng công nghệ do Rồng Việt phát triển cũng là những công cụ hỗ trợ đắc lực giúp thí sinh nâng cao "Bản lĩnh đầu tư trong kỷ nguyên số"‏ ‏- chủ đề của cuộc thi năm nay. Cụ thể, trong quá trình tham gia thi đấu, sinh viên được trải nghiệm các sản phẩm công nghệ để học hỏi, nghiên cứu, phân tích và hỗ trợ giao dịch như:‏ iDragon – hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, hỗ trợ đặt lệnh, theo dõi tài khoản và quản lý danh mục; smartDragon – nền tảng hỗ trợ đầu tư, cung cấp thông tin và công cụ phân tích thị trường, doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng luận điểm đầu tư; cùng hiDragon –‏ ‏ trợ lý ảo A.I được tích hợp trên website smartDragon và bảng giá liveDragon, hỗ trợ tra cứu thông tin thị trường, ngành và cổ phiếu bằng ngôn ngữ tự nhiên.‏

‏Bộ tứ trợ thủ đắc lực đồng hành cùng sinh viên tại RongViet Invest 2026‏

‏RongViet Invest mùa 4: Lan tỏa kiến thức và bản lĩnh đầu tư cho thế hệ trẻ‏

‏Trước Vòng Đầu tư thực tế, RongViet Invest 2026 đã ghi nhận hơn 2.200 thí sinh Bảng Cá nhân tham gia Vòng Kiến thức đầu tư trong hai ngày 03–04/10/2026 trên hệ thống đào tạo chứng khoán toàn diện eduDragon. Với 60 câu hỏi trắc nghiệm trong 50 phút, các thí sinh được thử sức ở nhiều nội dung từ kiến thức tài chính – chứng khoán, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật đến ứng dụng công nghệ trong đầu tư. Đáng chú ý, vòng thi ghi nhận 5 bài đạt điểm tuyệt đối 60/60.‏

‏Song song đó, 17 workshop với hơn 3.200 lượt sinh viên tham dự đã được tổ chức tại nhiều trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước. Bám sát chủ đề mùa 4 "Bản lĩnh đầu tư trong kỷ nguyên số", chuỗi chương trình mang đến những kiến thức thiết thực về tài chính cá nhân, phân tích doanh nghiệp, nhận diện rủi ro và ứng dụng A.I trong đầu tư. Trong khuôn khổ một số workshop, Rồng Việt còn kết hợp trao 70 suất học bổng "Rồng Việt – Chắp cánh ước mơ" với tổng giá trị 520 triệu đồng, tiếp thêm động lực học tập cho sinh viên.‏

‏RongViet Invest 2026 đồng hành cùng sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á tại workshop "Quản lý tài chính cá nhân cho sinh viên trong kỷ nguyên số"‏

‏Trải qua 4 mùa tổ chức kể từ năm 2023, RongViet Invest đã đồng hành cùng 33 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc, thu hút hơn 15.000 sinh viên đăng ký dự thi, 23.000 lượt sinh viên tham gia 77 workshop, cùng tổng giá trị giải thưởng đạt 1,7 tỷ đồng. Những dấu ấn này cho thấy sức lan tỏa của một sân chơi kết hợp giáo dục tài chính với trải nghiệm đầu tư chứng khoán thực tế dành cho sinh viên trên toàn quốc.‏

‏Hơn cả những con số về quy mô và giải thưởng, giá trị RongViet Invest hướng đến là hành trang kiến thức, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm thực tế và tư duy đầu tư độc lập mà sinh viên tích lũy qua mỗi mùa giải. Đó cũng là cách Chứng khoán Rồng Việt thúc đẩy giáo dục tài chính và phát triển thế hệ nhà đầu tư tương lai, đồng thời góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, bền vững. ‏

‏Thông tin Vòng Đầu tư thực tế – RongViet Invest 2026‏ ‏Thời gian thi: 20/10–20/11/2026.‏ ‏Bảng Cá nhân: Sử dụng vốn tự có từ 2–20 triệu đồng; hoàn tất chuẩn bị vốn trước 17:00 ngày 19/10/2026.‏ ‏Bảng Đồng đội: 32 đội thi, mỗi đội được Rồng Việt tài trợ vốn 20 triệu đồng để tham gia thi.‏ ‏Thông tin cuộc thi và thể lệ: https://rongvietinvest.vdsc.com.vn

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