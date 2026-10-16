Cổ đông chất bán gần nửa công ty, người nhà Chủ tịch đăng ký mua nhưng chưa xuống tiền

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng gây sốc khi cổ phiếu Kosy (mã KOS) giảm sàn 20 phiên liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, lượng chất bán sàn ngày càng lớn. Ghi nhận trong phiên 16/10, KOS dư bán sàn lên đến 91 triệu đơn vị, tương đương 42% tổng lượng cổ phiếu lưu hành.

Mặc dù thị giá đã rơi rất sâu, “bốc hơi” khoảng 80% chỉ sau một tháng nhưng cầu bắt đáy vẫn chưa xuất hiện. Khớp lệnh cả phiên 16/10 chỉ chưa đến 20 nghìn đơn vị, “như muối bỏ biển” so với số cổ phiếu chất bán sàn. Thực tế, trong chuỗi 20 phiên giảm sàn liên tiếp, KOS gần như “tắt” thanh khoản, ngoại trừ phiên 9/10 (khớp lệnh 2,15 triệu đơn vị).

Liên quan đến đà lao dốc của cổ phiếu, Kosy cho rằng diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán, thanh khoản suy giảm và tâm lý bán ra của nhà đầu tư là những yếu tố gây sức ép lên thị giá. Đặc biệt, việc các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin và thực hiện bán giải chấp đã khiến áp lực cung gia tăng, góp phần đẩy giá cổ phiếu liên tục đi xuống.

Dù vậy, Kosy khẳng định hoạt động kinh doanh cốt lõi trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch, không xuất hiện biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Chủ tịch và tổ chức liên quan đồng loạt bị bán giải chấp

Giữa lúc cổ phiếu lao dốc, áp lực bán giải chấp tiếp tục xuất hiện tại các cổ đông có liên quan đến ban lãnh đạo Kosy. Ngày 15/10, hai tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường đồng loạt công bố kết quả giao dịch cổ phiếu, với nguyên nhân thay đổi sở hữu đều do công ty chứng khoán bán giải chấp.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy báo cáo đã bị bán giải chấp 754,9 nghìn cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 9/10 đến 15/10/2026, thông qua phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu doanh nghiệp này nắm giữ giảm từ gần 10 triệu đơn vị, tương đương 4,605% vốn điều lệ, xuống còn 9,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,26%.

Đầu tư Địa ốc Kosy là tổ chức có liên quan đến hai lãnh đạo cấp cao của Kosy. Trong đó, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Đầu tư Địa ốc Kosy. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Kosy, cũng là thành viên góp vốn tại doanh nghiệp này.

Cùng thời gian trên, CTCP Đầu tư Leo Regulus cũng báo cáo bị công ty chứng khoán bán giải chấp 4,7 nghìn cổ phiếu KOS qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống 10,251%. Đáng chú ý, ông Nguyễn Việt Cường hiện cũng giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Leo Regulus, trong khi bà Nguyễn Thị Hằng là thành viên HĐQT doanh nghiệp này.

Bản thân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường cũng chịu áp lực giải chấp. Theo báo cáo công bố trước đó, ông Cường đã bị bán giải chấp 560,8 nghìn cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 7/10 đến 13/10/2026. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông nắm giữ giảm từ hơn 72,37 triệu đơn vị xuống còn 71,81 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 33,17% vốn điều lệ.

Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường cũng đã chủ động bán hơn 4,26 triệu cổ phiếu KOS trong khoảng thời gian từ ngày 27/8 đến 24/9, trên tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký. Nguyên nhân không hoàn tất toàn bộ giao dịch được công bố là do điều kiện thị trường không thuận lợi và không đạt được thỏa thuận như dự kiến.

Ở chiều ngược lại, giữa lúc cổ phiếu liên tục giảm sàn, bà Hoàng Thị Yến, em dâu của ông Nguyễn Việt Cường, đã đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu KOS nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 13/11/2026. Nếu hoàn tất, bà Yến sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 8,03 triệu đơn vị, tương đương khoảng 3,71% vốn điều lệ Kosy. Tuy nhiên, nhìn vào giao dịch của KOS, có vẻ như bà Yến vẫn chưa xuống tiền.