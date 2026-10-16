Chuyện gì đây: Chủ tịch cùng hai cổ đông lớn đồng loạt bán hơn 27% vốn DN trước thềm họp đại hội bất thường

CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương (UPCoM: BT1) vừa ghi nhận biến động lớn trong cơ cấu cổ đông khi Chủ tịch HĐQT cùng hai cổ đông lớn đồng loạt bán ra lượng cổ phiếu tương đương hơn 27% vốn điều lệ.

Theo các báo cáo giao dịch được HNX công bố ngày 16/10, ông Đặng Văn Thông, Chủ tịch HĐQT BT1, đã bán thành công 1,3 triệu cổ phiếu trong ngày 9/10/2026. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Thông giảm từ 22,7% xuống còn 9,7%, tương đương 970.162 cổ phiếu.

Cùng ngày, bà Đặng Quỳnh Trang bán toàn bộ hơn 1,06 triệu cổ phiếu, tương đương 10,63% vốn, chính thức rút khỏi danh sách cổ đông của doanh nghiệp. Một cổ đông lớn khác là bà Doãn Thị Hằng cũng bán 350.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,79% xuống 2,29% và không còn là cổ đông lớn.

Như vậy, chỉ trong ngày 9/10, ba cá nhân trên đã bán tổng cộng hơn 2,71 triệu cổ phiếu BT1, tương đương khoảng 27,1% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, ông Đào Xuân Thọ bất ngờ mua vào gần 1,8 triệu cổ phiếu BT1, nâng sở hữu từ 0% lên 17,95% và trở thành cổ đông lớn. Hiện chưa có thông tin xác nhận các giao dịch mua bán nói trên có liên quan trực tiếp với nhau.

Đáng chú ý, những thay đổi sở hữu diễn ra đúng thời điểm cổ phiếu BT1 ghi nhận thanh khoản đột biến. Phiên 9/10, hơn 3,87 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương gần 39% lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Dũng, Thành viên HĐQT BT1, cũng đăng ký mua gần 1,6 triệu cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư. Tuy nhiên, đây mới là giao dịch đăng ký, chưa có thông tin xác nhận kết quả thực hiện.

Loạt biến động cổ đông diễn ra trước thềm ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của BT1. Theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/11 và tổ chức đại hội vào ngày 4/12. Đáng chú ý, đại hội dự kiến xem xét các đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031.

BT1 hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, có vốn điều lệ khoảng 100 tỷ đồng, tương ứng hơn 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 355 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng.