MSCI cảnh báo nóng, chứng khoán Indonesia rơi mạnh nhất trong gần 30 năm

Chứng khoán Indonesia vừa trải qua một cú rơi lịch sử khi chỉ số Jakarta Composite (IDX) giảm hơn 11% trong phiên thứ Sáu. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một ngày của chỉ số này kể từ tháng 1/1998. Chỉ số chứng khoán của Indonesia qua đó rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020, trong khi đồng nội tệ của nước này (IDR) cũng suy yếu về gần mức thấp kỷ lục so với USD.

Tính từ đầu năm, IDX Composite đã mất gần 40% qua đó đưa chứng khoán Indonesia trở thành thị trường hoạt động kém nhất khu vực. Áp lực từ khối ngoại là rất lớn khi nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu Indonesia với giá trị lên tới 4,7 tỷ USD.

Đợt bán tháo diễn ra khi MSCI thông báo rằng tổ chức này sẽ tham vấn về việc tái phân loại thị trường chứng khoán Indonesia, với lý do những lo ngại kéo dài liên quan đến tính minh bạch, cơ cấu sở hữu và nghi vấn giao dịch có phối hợp.MSCI cho biết các cải cách đã được công bố vẫn chưa mang lại đủ bằng chứng về sự cải thiện thực chất trong quản trị và thực thi thị trường.

MSCI cho biết sẽ duy trì lệnh đóng băng hiện hành đối với một số thay đổi chỉ số liên quan đến chứng khoán Indonesia, bao gồm việc thêm mới và nâng hạng giữa các phân khúc chỉ số.

Quá trình tham vấn sẽ kéo dài đến ngày 30/4/2027, với quyết định cuối cùng dự kiến vào ngày 30/6. Đề xuất tái phân loại này có thể buộc các quỹ thụ động đang theo dõi các chỉ số thị trường mới nổi của MSCI phải bán tháo các khoản nắm giữ tại Indonesia, từ đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rút vốn.

Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia cho biết đã thực hiện các bước nhằm cải thiện tính minh bạch và tính toàn vẹn của thị trường và đề nghị MSCI làm rõ thêm. Tuy nhiên, đề xuất này đã gây bất an cho các nhà đầu tư vốn đã lo ngại về tâm lý thị trường đang xấu đi.

Trong một diễn biến khác, Moody's và Fitch đều đã hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Indonesia xuống mức tiêu cực, với lý do lo ngại về độ tin cậy trong hoạch định chính sách.