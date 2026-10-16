Vingroup hé lộ loạt kế hoạch lớn, mời doanh nghiệp Việt Nam và các nước nhập cuộc cùng VinFast, VinMetal, VinSpeed, VinEnergo...

Theo bà Thái Thị Thanh Hải, VinFast đã hiện diện tại 11 thị trường trên thế giới, với hai nhà máy tại Việt Nam ở Hải Phòng và Hà Tĩnh, cùng các nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia.

Năm 2025, hãng đạt sản lượng gần 200.000 ô tô và gần 500.000 xe máy điện. Năm 2026, VinFast đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 300.000 ô tô và khoảng 1,2-1,5 triệu xe máy điện.

Về thị phần, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu cho biết: “VinFast đã vượt Toyota để vươn lên dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam và duy trì vị trí này suốt 24 tháng qua, với thị phần ngày càng tăng trưởng”.

Thị phần ô tô của hãng trong những tháng gần đây đạt khoảng 40-42%, còn xe máy điện ở mức khoảng 19%. VinFast đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam vào năm 2027.

VinMetal đặt mục tiêu sản xuất 20 triệu tấn thép vào năm 2030

Ngoài ô tô, Vingroup đang mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng, trong đó có sản xuất thép và phát triển đường sắt. Những dự án này kéo theo nhu cầu về vật liệu, thiết bị và công nghệ.

Trong lĩnh vực thép, VinMetal định hướng sản xuất thép xây dựng và các dòng thép chất lượng cao phục vụ ngành ô tô, đóng tàu và hạ tầng đường sắt.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt sản lượng 6 triệu tấn vào năm 2027, tăng lên 20 triệu tấn vào năm 2030. Theo bà Hải, mức này tương đương khoảng 40% sản lượng toàn ngành thép Việt Nam.

Lãnh đạo Vingroup nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là mở rộng sản xuất của riêng VinMetal mà còn kéo thêm doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng.

“Không phải để độc quyền, mà để kéo theo tất cả các doanh nghiệp cùng tham gia và xây dựng chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp ô tô, thép ô tô và thép hạ tầng chất lượng cao”, bà Hải nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực giao thông, VinSpeed đang phát triển các dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và TP.HCM - Cần Giờ, với tốc độ thiết kế 350 km/h. Tại Hà Nội, tập đoàn cũng đề cập kế hoạch phát triển 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300 km.

Các dự án này đòi hỏi nhiều loại thiết bị và công nghệ, từ hệ thống điện, thông tin liên lạc đến tín hiệu và điều khiển. Vingroup đang hợp tác với Siemens trong lĩnh vực công nghệ đường sắt, đồng thời hướng tới chuyển giao công nghệ để mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước.

“Hạ tầng bây giờ không phải là những hàng hóa, dịch vụ cơ bản bình thường nữa, mà đều là những hàng hóa, dịch vụ với hàm lượng công nghệ rất cao”, bà Hải nhận định.

Robot, năng lượng và du lịch mở rộng nhu cầu cung ứng

Bên cạnh ô tô, thép và đường sắt, Vingroup đang phát triển các lĩnh vực robot và năng lượng. Trong mảng robot, các đơn vị thành viên tập trung vào nhiều hướng, từ robot phục vụ sản xuất, robot an ninh và gia đình đến robot hình người và robot phẫu thuật.

“Chúng tôi quyết tâm đầu tư vào công ty này với một mục tiêu duy nhất là làm sao có được những sản phẩm với giá hợp lý hơn, số lượng nhiều hơn để giúp người dân Việt Nam có thể được hưởng những dịch vụ chăm sóc y tế ở cấp độ cao nhất”, lãnh đạo Vingroup tiết lộ.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: Vingroup)

Theo kế hoạch, thế hệ robot đầu tiên dự kiến bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Trong lĩnh vực năng lượng, VinEnergo phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Những dự án này tạo nhu cầu về nhiều sản phẩm như trụ điện gió, dây dẫn, linh kiện, trạm biến áp và máy biến áp.

Theo bà Thái Thị Thanh Hải, một trong những mục tiêu của doanh nghiệp là tìm cách biến năng lượng tái tạo thành nguồn điện ổn định, có thể cung cấp liên tục 24/7.

Vingroup hướng tới hợp tác dài hạn với doanh nghiệp Việt

Về định hướng phát triển chuỗi cung ứng, Vingroup tập trung vào bốn nội dung gồm tăng cường nội địa hóa, phát triển đối tác chiến lược, chuẩn hóa và hợp nhất hoạt động mua sắm.

Theo bà Thái Thị Thanh Hải, tập đoàn muốn hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp, đồng hành cùng họ khi mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Chẳng hạn, các đối tác cung ứng cho VinFast tại Việt Nam có thể tiếp tục tham gia khi hãng mở rộng nhà máy tại Ấn Độ, Indonesia, Bắc Mỹ và châu Âu. Vingroup cũng sẽ từng bước tập trung sản lượng vào các đối tác hiện có để giúp họ mở rộng quy mô và nâng cao năng lực.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tham gia chuỗi cung ứng của Vingroup (Ảnh: Vingroup)

Bên cạnh đó, tập đoàn hướng tới thống nhất tiêu chuẩn, quy trình và danh mục hàng hóa giữa các công ty thành viên. Việc này giúp doanh nghiệp dễ dàng hợp tác với nhiều đơn vị trong hệ sinh thái, đồng thời tập trung sản xuất các mặt hàng chủ lực để tối ưu chi phí.

Vingroup cũng đã tổ chức lại hoạt động mua sắm thành ba trung tâm cấp tập đoàn, phụ trách công nghệ và công nghiệp; xây dựng và các dịch vụ liên quan; cùng nhóm hàng hóa, dịch vụ còn lại. Theo bà Hải, cách làm này giúp đơn giản hóa quy trình và tạo thuận lợi cho các bên khi hợp tác.

“Mục tiêu là tìm kiếm những đối tác chiến lược, hợp tác dài hạn, cùng đồng hành và cùng phát triển, chứ không phải chỉ là câu chuyện hợp đồng mua bán”, bà Hải bày tỏ.