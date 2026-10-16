Đà Nẵng: Phê duyệt dự án tái định cư Hòa Tiến, vốn hơn 380 tỷ đồng

Một đoạn tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua TP Đà Nẵng. Ảnh: CĐ.

Theo đó, Dự án được triển khai tại xã Hòa Tiến, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 245.088 m2, trong đó diện tích khu vực lập quy hoạch hơn 227.000 m2. Công trình thuộc nhóm B, cấp II, có thời hạn sử dụng thiết kế không dưới 50 năm.

Theo phương án được phê duyệt, khu tái định cư sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm san nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật, công viên cây xanh và hạ tầng thông tin liên lạc.

Đáng chú ý, dự án có hạng mục trạm xử lý nước thải công suất 460 m3/ngày đêm, bảo đảm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường hiện hành.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 380,85 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 272 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Việc đầu tư khu TĐC Hòa Tiến nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, giúp ổn định đời sống, sinh kế và an sinh xã hội. Đồng thời, dự án góp phần tạo quỹ đất phục vụ giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo chủ trương đầu tư của Quốc hội.