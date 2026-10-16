Các điểm đến Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, nổi bật với sức hút của Phú Quốc tại khu vực

Các điểm đến Việt Nam đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong báo cáo Traveloka SEA Index Q3 2026, với Phú Quốc nổi bật tại cả 5 thị trường Đông Nam Á và Vinh dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh nhất cả nước. Phú Quốc đứng đầu nhóm 5 điểm đến mới xuất hiện trong bảng xếp hạng khu vực của báo cáo, trong khi danh sách nội địa ghi nhận sự góp mặt của nhiều điểm đến biển đảo và đất liền trên khắp Việt Nam.

Vinh dẫn đầu danh sách 5 điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong báo cáo Traveloka SEA Index Q3 2026, tiếp theo là Phú Quốc, Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột. Danh sách cho thấy sự đa dạng của các điểm đến thành phố và biển đảo đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn tại thị trường nội địa.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Quốc gia Traveloka, chia sẻ: “Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, từ cảnh quan biển đảo đến các giá trị di sản và truyền thống địa phương tạo nên bản sắc riêng của từng điểm đến. Sức hút của Phú Quốc trên toàn khu vực cho thấy cơ hội quảng bá nhiều hơn những trải nghiệm này đến du khách trong nước và khắp Đông Nam Á. Tại Traveloka, chúng tôi mong muốn giúp du khách dễ dàng khám phá sự đa dạng ấy và biến cảm hứng du lịch thành những hành trình thực tế.”

Các điểm đến Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong nước và khu vực

Phú Quốc đứng đầu nhóm 5 điểm đến mới xuất hiện trong bảng xếp hạng khu vực, tiếp theo là Hàng Châu, London, Nagoya và Paris. “Điểm đến mới” được hiểu là những điểm đến lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng. Thứ hạng được xác định dựa trên mức tăng trưởng tương đối, không phản ánh tổng lượng khách hay số lượng đặt dịch vụ.

Mức tăng trưởng của Phú Quốc vượt ngưỡng tăng trưởng chuẩn tại cả 5 thị trường được theo dõi, gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc đảo ngọc ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn mức cơ sở được sử dụng tại từng thị trường, bao gồm cả thị trường nội địa Việt Nam và bốn thị trường còn lại. Sự tăng trưởng đồng đều trên nhiều thị trường giúp Phú Quốc trở thành một điểm nhấn nổi bật của Việt Nam trong các kết quả phân tích ở cấp độ khu vực.

Tại Việt Nam, Vinh dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh nhất trong báo cáo, tiếp theo là Phú Quốc, Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột. Sự góp mặt của cả các điểm đến biển đảo và đất liền cho thấy tính đa dạng của những địa phương đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, đồng thời mang đến cho các đối tác du lịch nhiều lựa chọn điểm đến trong nước hơn để cân nhắc khi phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu du khách.

Du lịch quốc tế góp phần tạo nên bức tranh đa dạng

Năm điểm đến quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của du khách Việt Nam lần lượt là Hàng Châu, Đài Trung, Manila, London và Cao Hùng, trải rộng từ các thành phố trong khu vực đến những lựa chọn du lịch đường dài.

Ảnh: Tây Hồ, Hàng Châu

Lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến New York cũng tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Con số này phản ánh mức độ quan tâm thông qua hoạt động tìm kiếm, không đồng nghĩa với lượng đặt dịch vụ hoàn tất hay số chuyến đi thực tế được xác nhận.

Các điểm đến di sản cũng ghi nhận tăng trưởng trong quý

Lượng đặt dịch vụ từ Việt Nam đến Luang Prabang tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, dù xuất phát từ mức nền thấp hơn. Với cảnh quan đô thị lịch sử và hệ thống chùa Phật giáo, điểm đến tại Lào này là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng du lịch gắn với tín ngưỡng và di sản được đề cập trong báo cáo khu vực.

Ở cấp độ khu vực, lượng đặt phòng lưu trú từ Indonesia đến thánh địa Mecca tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Những xu hướng lựa chọn điểm đến này góp phần bổ sung bối cảnh cho các kết quả tại Việt Nam, tuy nhiên, dữ liệu tìm kiếm và đặt dịch vụ đơn thuần chưa đủ để xác định động cơ du lịch của từng cá nhân.