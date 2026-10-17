Bảo chứng công nghệ Việt: Hai nền tảng số MISA đạt Thương hiệu Quốc gia 2026

‏Ngày 16/10/2026, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026 được tổ chức do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) chủ trì. Thương hiệu Quốc gia là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù và dài hạn cấp Chính phủ, được Bộ Công thương chủ trì thực hiện từ năm 2003 nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia qua thương hiệu sản phẩm mạnh. Các sản phẩm, dịch vụ phải đáp ứng 3 tiêu chí cốt lõi: "Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong" để đạt danh hiệu này.‏

‏Vượt qua hơn 1000 hồ sơ và nhiều vòng thẩm định khắt khe, MISA vinh dự có hai nền tảng số MISA AMIS và MISA ASP đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp và thành tựu nổi bật của MISA trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời khẳng định năng lực của các giải pháp số Việt trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.‏

‏MISA AMIS - Ứng dụng AI giúp doanh nghiệp tự vận hành‏

‏MISA AMIS là nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện đã và đang hỗ trợ 400.000 doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số với các nhóm giải pháp về tài chính - kế toán; sản xuất - cung ứng; marketing - bán hàng; quản trị nhân sự và điều hành. Các nhóm giải pháp được kết nối trên cùng một nền tảng, trong đó dữ liệu tài chính, kế toán đóng vai trò trung tâm, giúp doanh nghiệp theo dõi xuyên suốt dòng tiền, doanh thu, chi phí, đơn hàng, nhân sự và các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình vận hành. Theo ghi nhận từ MISA, sau thời gian triển khai MISA AMIS, nhiều doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực như tiết kiệm 25% chi phí, tăng 47% năng suất và 32% lợi nhuận.‏

‏Trên nền tảng dữ liệu và quy trình được kết nối, MISA AMIS đang được định hướng tích hợp các AI Agent, hoạt động như những "nhân sự số" hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành. Trong mô hình này, mỗi vị trí hoặc nhóm nghiệp vụ có thể được hỗ trợ bởi một AI Agent có khả năng tiếp nhận yêu cầu, lập kế hoạch, xử lý tác vụ và phối hợp với các AI Agent khác để giải quyết những công việc phức tạp. AI Agent không thay thế vai trò của con người, mà hỗ trợ con người giảm tải các công việc lặp lại, xử lý thông tin nhanh hơn và tập trung vào những hoạt động mang tính sáng tạo, chiến lược. Khác với mô hình vận hành phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian làm việc của con người, AI Agent có thể hoạt động liên tục, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì khả năng phản hồi ngoài giờ hành chính, vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Đây là nền tảng để hình thành mô hình "doanh nghiệp không ngủ - tự vận hành", luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, xử lý công việc và tạo ra giá trị.‏

‏MISA ASP - Tiên phong số hóa hệ sinh thái kế toán dịch vụ‏

‏Bên cạnh MISA AMIS, nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP cũng được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là nền tảng kế toán dịch vụ (KTDV) ‏ ‏tại Việt Nam ‏ ‏kết nối các đơn vị KTDV, đại lý thuế với hàng trăm nghìn doanh nghiệp và hàng triệu hộ cá thể trên toàn quốc.‏

‏Nền tảng MISA ASP giúp các đơn vị KTDV tối ưu vận hành, mở rộng quy mô khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua giải pháp chuyên biệt. Nền tảng tích hợp hai phân hệ ASP Quản lý và ASP Kế toán, được thiết kế theo đúng quy trình nghiệp vụ đặc thù của KTDV, hỗ trợ quản lý khách hàng, tổ chức công việc và thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp trên một nền tảng thống nhất.‏

‏Đặc biệt, MISA ASP ứng dụng AI và tự động hóa vào hàng loạt nghiệp vụ như tự động lấy hóa đơn đầu vào và đầu ra, kiểm soát và cảnh báo rủi ro, hạch toán hàng loạt, tự động lập tờ khai thuế… Qua đó, giảm thiểu thao tác thủ công, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác và giúp các đơn vị KTDV phục vụ nhiều khách hàng hơn mà không cần gia tăng tương ứng nguồn lực nhân sự. Nhờ ứng dụng nền tảng, năng suất kế toán dịch vụ có thể tăng gấp 10 lần, với tới 90% quy trình nghiệp vụ được tự động hóa.‏

‏Tính đến nay‏ ‏, MISA ASP đã đồng hành cùng hơn 15.000 đối tác, 90.000 KTDV và kết nối gần 130.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh ‏ ‏đang hoạt động trên nền tảng, góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số công tác tài chính - kế toán.‏

‏Với sự công nhận là sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, MISA cam kết tiếp tục đổi mới sáng tạo để cung cấp các giải pháp số đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ hành trình chuyển đổi số toàn diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, từ đó, góp phần xây dựng nền kinh tế số vững mạnh và phồn thịnh cho đất nước trong kỷ nguyên Agentic AI.‏