Một Anh hùng Lao động giàu nhất nhì Việt Nam

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes (cập nhật ngày 17/10), tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là người giàu thứ hai Việt Nam với khối tài sản 4,1 tỷ USD. Bà Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (VJC), Chủ tịch Sovico Group và Phó Chủ tịch thường trực HDBank (HDB). Hiện, bà Thảo đang xếp thứ 1.031 trong danh sách tỷ phú thế giới 2026 do Tạp chí Forbes công bố.

Đứng đầu danh sách tỷ phú USD người Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup với khối tài sản ròng 33,8 tỷ USD, xếp thứ 68 trên thế giới. Vingroup còn có 2 đại diện khác là Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thu Hương (3,8 tỷ USD) và Phó Chủ tịch Phạm Thúy Hằng (2,7 tỷ USD).

Ngoài ra, trong danh sách tỷ phú USD của Forbes, Việt Nam còn có các đại diện khác gồm: Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long (2,2 tỷ USD); Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh (2,3 tỷ USD), Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng (1,3 tỷ USD) và Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang (1,1 tỷ USD).

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là cái tên quen thuộc với bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes. Bà Thảo từng nhiều năm giữ vị trí là người giàu thứ hai Việt Nam trước khi Forbes đưa bà Hương vào danh sách tỷ phú USD. Tài sản của bà Thảo đã giảm đáng kể từ đầu năm do biến động kém tích cực của cổ phiếu VJC.

Đóng cửa phiên 16/10, cổ phiếu VJC tăng nhẹ lên 127.500 đồng/cp, giảm khoảng 20% so với đầu năm, vốn hóa đạt 98.000 tỷ đồng. Còn thị giá HDB đang dừng tại mốc 22.800 đồng/cp, gần như đi ngang so với vùng giá hồi đầu năm.

Bà Thảo có bằng Tiến sĩ Học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Matcơva, Cử nhân ngành Quản lí kinh tế lao động Trường Kinh tế Quốc dân Matcơva, viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên Bang Nga. Bà Phương Thảo là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh.

Gần đây, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo.