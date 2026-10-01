Hơn 3.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam vừa bị khối ngoại bán ròng xuyên suốt 5 phiên, mã nào là tâm điểm "xả"?

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch 12–16/10 với nhiều biến động khi áp lực bán gia tăng ngay từ phiên đầu tuần, khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất mốc 1.720 điểm. Trong những phiên tiếp theo, dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành, trong khi sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup, bất động sản, ngân hàng và chứng khoán khiến chỉ số có thời điểm lùi xuống dưới ngưỡng 1.690 điểm.

Kết thúc tuần, VN-Index dừng tại 1.705,91 điểm, giảm 29,18 điểm, tương đương 1,68% so với tuần trước. Thanh khoản bình quân đạt khoảng 13.182 tỷ đồng/phiên.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng rút vốn khi bán ròng trong cả 5 phiên giao dịch, với tổng giá trị lên tới 3.007 tỷ đồng , qua đó tạo thêm áp lực lên diễn biến chung của thị trường.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, VIC là tâm điểm bán ròng mạnh nhất với giá trị 417,14 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là TCB (281,94 tỷ đồng), VIX (213,90 tỷ đồng) và FPT (202,24 tỷ đồng). Các cổ phiếu VCI (155,22 tỷ đồng), VHM (152,34 tỷ đồng), HDB (124,43 tỷ đồng) và MSB (120 tỷ đồng) cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể. Ngoài ra, ACB, VPB, BID, STB và VND đều ghi nhận giá trị bán ròng từ 91 tỷ đồng đến gần 100 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MBB dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 230,22 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Cổ phiếu PVT cũng thu hút dòng vốn ngoại với giá trị mua ròng 95 tỷ đồng.﻿