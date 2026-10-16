Ông Đặng Phan Tường bị khởi tố, doanh nghiệp công bố tài liệu quan trọng

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC, mã TBD) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 7/11 tại trụ sở doanh nghiệp ở Hà Nội.

Theo tài liệu công bố ngày 16/10, nội dung trọng tâm của đại hội là xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026–2031.

Cụ thể, EEMC cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, Thành viên HĐQT doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc nhóm không đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, EEMC dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Tường và bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế.

Doanh nghiệp cho biết số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung là một người. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng viên theo tỷ lệ sở hữu. Thời hạn cuối cùng để gửi hồ sơ ứng cử, đề cử là 15h ngày 6/11/2026.

Trước đó, ngày 12/9, EEMC đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Đặng Phan Tường bị khởi tố trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các doanh nghiệp liên quan. Thông báo khi đó không nêu cụ thể tội danh cũng như biện pháp ngăn chặn đối với ông Tường.

Được biết, trước khi tham gia HĐQT EEMC, ông Đặng Phan Tường có nhiều năm công tác trong ngành điện. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong 9 năm, từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2020, trước khi nghỉ chế độ trước tuổi.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét, ông Đặng Phan Tường nhận tổng thu nhập 94,8 triệu đồng từ EEMC trong 6 tháng đầu năm, tương đương bình quân 15,8 triệu đồng/tháng. Trước đó, trong cả năm 2025, tổng thu nhập của ông tại doanh nghiệp đạt 224,6 triệu đồng, tương đương gần 19 triệu đồng/tháng.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2026, EEMC ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.111 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm khoảng 15 tỷ đồng, xuống gần 171 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 66 tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại EVNNPT, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan, Bộ Công an cho biết đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm tội danh, bao gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra.